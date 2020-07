MOZ

Eberswalde In der Nacht zum Mittwoch gelangten noch Unbekannte gewaltsam in Büroräume in der Schönholzer Straße in Eberswalde.

Dazu wurde eine Fensterscheibe zerstört und von dort in das betroffene Gebäude eingedrungen. Anschließend durchsuchten die Täter das Objekt. Ob ihnen dabei etwas in die Hände fiel, war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht zu klären gewesen. Aber bereits jetzt wird der angerichtete Schaden auf eine Summe von 1000 Euro geschätzt.