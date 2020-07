René Wernitz

Rathenow (MOZ) Nach offizieller Übergabe dreier Ladesäulen in Rathenow können Elektro-Fahrzeuge nun auch im öffentlichen Raum aufgeladen werden. Die Standorte sind am Kulturzentrum (Goethestraße), am Haveltorkino sowie am Semliner Dorfplatzplatz.

Die Ladesäulen gehen auf die Rathenower Wärmeversorgung GmbH zurück. Das städtische Tochterunternehmen investierte hierbei insgesamt etwa 54.000 Euro. Laut Günter Rall, Geschäftsführer der Wärmeversorgung, wolle man nun das Nutzungsverhalten beobachten, um möglicherweise weitere Ladesäulen im öffentlichen Raum aufzustellen.

Das wird so oder so notwendig. Denn die Bundesregierung hat als Ziel ausgegeben, dass bis 2030 sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen sein sollen. Angang 2020 waren es etwa 136.000. Die Zulassungszahlen steigen langsam, aber stetig.

"Die Zulassungszahlen nehmen auch in Rathenow zu. Gegenüber dem vergangenen Jahr gibt es einen Zuwachs von 50 Prozent", so Bürgermeister Ronald Seeger (CDU). Gegenwärtig gibt es hier 66 E-Autos. Der Bedarf an Ladesäulen im öffentlichen Raum ist daher noch entsprechend gering. Doch werden bis 2025 für die havelländische Kreisstadt schon mehr als 825 E-Autos prognostiziert.

Sollte also das Mittelzentrum Rathenow in Vorleistung gehen? Der Bürgermeister sieht das auf BRAWO-Anfrage so: "Wenn die Elektromobilität massiv ausgebaut werden soll, setzt dies ein bundesweites Konzept voraus. Auch wenn es bis zum Erreichen der Ausbauziele der Elektromobilität der Bundesregierung deutschlandweit noch ein langer Weg ist, ist es schon jetzt Aufgabe der Verantwortungsträger auf allen Ebenen - so auch einer Stadt wie Rathenow - die Weichen dafür zu stellen. Den Kommunen kommt grundsätzlich eine Schlüsselrolle beim Ausbau der Elektromobilität zu. Dieser ist jedoch mit hohen Kosten verbunden. Die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen kann für die oft knappe Haushaltslage der Kommunen nicht tragbar sein. Klar ist also, dass dies nur mithilfe von finanzieller Förderung funktionieren wird."

Mit den nun vorhandenen Ladesäulen wolle man zunächst Erfahrungen sammeln. Vor allem in Hinblick auf tatsächliche Inanspruchnahme, die Kosten und den sonstigen Aufwand, so Seeger: "Wir werden genau beobachten, wie sich die Nutzung der Ladesäulen entwickelt und daraus die Schlüsse für das weitere Vorgehen ziehen."

Inwieweit Bauherren verpflichtet werden könnten, schon jetzt entsprechende Lade-Infrastrukturen etwa auf Parkplätzen in Wohngebieten zu schaffen, meint Seeger, dass das der Gesetzgeber festlegen müsse. Derweil ist klar, dass zur Steigerung der Elektromobilität in der Stadt erst jede Menge Kabel verlegt werden müssten. Die Standorte für die zuletzt in Betrieb genommenen Ladesäulen seien laut Seeger in Absprache mit dem Netzbetreiber ausgesucht worden, weil nicht überall die notwendigen Voraussetzungen vorliegen.