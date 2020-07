red

Raben Die Bienen sind die heimlichen Stars. Ohne sie wären die Teller leer. Und Apfelbäume mit dem Pinsel von Hand zu bestäuben, wäre sehr, sehr mühsam... Während der Bienenrallye gehen die Teilnehmer den Geheimnissen der Bienen und des Honigs auf die Spur: "Wir lauschen einem Hörspiel über die Entstehung des Honigs, probieren verschiedene Honigsorten, lernen bei einem Bienenmemory unterschiedliche Wildbienenarten kennen, basteln aus Naturmaterialien kleine Bienenkunstwerke und fühlen uns bei einem Brettspiel wie eine Biene beim Kampf gegen den Rasenmäher, der unsere blühenden Nektarpflanzen abmäht. Wir stellen eine Kerze aus Bienenwachs her und beantworten zum Abschluss knifflige Quiz-Fragen. Wer die acht Stationen erfolgreich durchlaufen hat, dem wird zum Abschluss feierlich ein Bienen-Expertenausweis verliehen."

Zur Bienenrallye wird am 21., 22. und 23. Juli ins Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben geladen. Gestartet werden kann zwischen 10.00 und 14.00 Uhr. Es sollten etwa zwei Stunden eingeplant werden. Anmeldung im Naturparkzentrum Hoher Fläming unter der Telefonnummer 033848/60004 oder per Mail an info@flaeming.net. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske in den Räumlichkeiten des Naturparkzentrums ist Pflicht. Pro Person sind 4,50 Euro zu zahlen.