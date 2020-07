BRAWO

Brandenburg an der Havel Für zwei Männer endete der Besuch einer Bar im im Brandenburger Stadtteil Nord am Mittwochabend mit der Ingewahrsamnahme durch die Polizei.

Die 31- und 29-jährigen Männer betraten am späten Abend die Bar in der Brielower Straße und verhielten sich laut Zeugenaussagen von Anfang an sehr laut und beleidigten die Inhaber mit verfassungsfeindlichen Inhalten. Daraufhin wurden sie mehrmals aufgefordert, die Bar zu verlassen, was sie widerwillig taten.Der Besitzer der Bar erteilte beiden Männern daraufhin Hausverbot.

Der 32-Jährige kehrte jedoch kurz darauf zurück und schlug einem 26-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Daraufhin wurde die Polizei über die Situation informiert.Auch hier trat der Mann immer wieder verbal aggressiv gegenüber den Geschädigten und der Polizei auf, sodass es erneut zu ausgesprochenen Bedrohungen gegenüber den Geschädigten kam. Der stark alkoholisierte Mann wurde daraufhin von den Polizeibeamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Kurz darauf kam es zu einem erneuten Polizeieinsatz in der Brielower Straße. Auch der 29-Jährige erschien abermals in der Bar und wollte diese, trotz des ausgesprochenen Hausverbotes, nicht mehr verlassen. Da auch hier angenommen werden musste, dass der Mann weitere Straftaten begehen würde, wurde auch er in Polizeigewahrsam genommen. Es wurden schlussendlich mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.