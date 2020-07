BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein junger Mann soll am Mittwochnachmittag das Fenster eines Wohnhauses in der Wilmersdorfer Straße mit Farbe beschmiert haben. Eine Zeugin beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei.

Die Beamten konnten den Täter noch vor Ort stellen. Er schmierte mit lila Farbe und in einer Größe von 40 mal 40 Zentimetern undefinierbare Buchstaben auf das Fenster. Aufgrund seiner Gestik bestand der Verdacht auf Drogeneinfluss. Ein Drogen-Vortest ergab einen Mischkonsum verschiedener Betäubungsmittel. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden neben Betäubungsmitteln auch verschreibungspflichtige Schmerzmittel aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den 23-jährigen Täter wurde Anzeige erstattet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.