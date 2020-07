MOZ

Beeskow (MOZ) Am Donnerstag gegen 2 Uhr wurde die Polizei in die Straße Im Luch in Beeskow gerufen.

Ein Zeuge hatte dort zuvor einen lauten Knall gehört und festgestellt, dass ein VW Polo auf einem Parkplatz in Flammen stand. Alarmierte Mitglieder der Feuerwehr löschten den Brand. Durch die Detonation wurden zudem Fenster einer Anwohnerin beschädigt.

Die Schadenshöhe wird auf 4000 Euro geschätzt.