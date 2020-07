Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem vier Garagen am frühen Dienstagmorgen brannten, ermitteln nun Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) zum Verdacht der Brandstiftung. Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise möglicher Zeugen. Wer hat von Montagnacht auf Dienstagmorgen im Bereich Buckower Straße etwas bemerkt oder Personen gesehen, was mit dem Brandgeschehen zu tun haben könnte?

Hinweise bitte an Tel. 03361 5680 der Polizeiinspektion oder an die Internetwache www.polizei.brandenburg.de.