Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Vor der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga war der 1. FC Union als Aufsteiger einer der ersten Clubs, die ihre Kaderplanung weitgehend in trockenen Tüchern hatten. Und auch vor der kommenden, zweiten Spielzeit in der deutschen Beletage legt Kaderplaner Oliver Ruhnert ein beeindruckendes Tempo vor. Nachdem am Mittwoch Sebastian Griesbeck von Zweitligist 1. FC Heidenheim verpflichtet wurde, folgte nun am Donnerstag mit Niko Gießelmann der zweite Neuzugang.

Der linke Außenverteidiger kommt von Fortuna Düsseldorf, deren Abstieg am letzten Spieltag bei Union besiegelt wurde. "Ich kehre schneller an die Alte Försterei zurück als gedacht und freue mich darauf. Der Abstieg mit der Fortuna war ein sehr schmerzhafter Moment. Dass ich die Chance bekomme, mich weiterhin in der Bundesliga zu beweisen, ist ein großer Ansporn für mich",erklärte der 28-Jährige zu seinem Wechsel vom Rhein an die Wuhle.

Gießelmann soll bei den Unionern dem Platz von Ken Reichel einnehmen, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, und sich einen Zweikampf mit Platzhirsch Christopher Lenz liefern. "Wir haben mit Niko Gießelmann einen sehr flexiblen, bundesligaerfahrenen Spieler ablösefrei unter Vertrag nehmen können", kommentierte Oliver Ruhnert die Verpflichtung. Der gebürtige Hannoveraner Gießelmann spielte von 2007 bis 2013 bei Hannover 96 und wechselte zu Zweitligist SpVgg Greuther Fürth, wo er in 125 Partien sieben Tore erzielte. Anschließend führte ihn sein Weg 2017 nach Düsseldorf, wo er auf 54 Bundesliga-Einsätze kam.