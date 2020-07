Stefan Kegel

Berlin Die Verschiebung von Pressekonferenzen gehörte in den vergangenen Jahren zu den Angewohnheiten von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Und auch in diesem Jahr verschob der CSU-Politiker die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes um zwei Wochen. Beim ersten Termin waren gerade in Stuttgart randalierende Menschen durch die Innenstadt gezogen und hatten Verwüstungen angerichtet. Außerdem hing ihm eine Auseinandersetzung mit einer "taz"­-Journalistin an, der er eine Anzeige angedroht hatte – und das später wieder zurücknahm.

Am Donnerstag saß er nun vor den Berliner Journalisten und beschrieb, warum noch nie eine Regierung so viel gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus getan habe wie die gegenwärtige. Immerhin seien diese Bereiche "die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland", wie der CSU-Politiker sagte. Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt seien massiv personell aufgestockt und eine Reihe von Gesetzen erlassen worden – vom Vorgehen gegen Hasskriminalität bis hin zur Neufassung des Waffenrechts.

Regelrechter Wettbewerb

Wie ernst ihnen das Thema Extremismus ist, machten Seehofer und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang bei der Vorstellung des Berichts jedenfalls klar. Haldenwang betonte, ihn besorge die wachsende Gewaltbereitschaft "in allen Phänomenbereichen". In der rechten Szene, zu der nach der Einstufung des AfD-"Flügels" rund ein Drittel mehr Personen gezählt werden als im vergangenen Jahr, beobachte man "einen regelrechten Wettbewerb darum, wer die höchste Zahl von Opfern vorweisen könne, einen "Highscore an Toten". "Diesen Trend müssen wir durchbrechen", sagte Haldenwang.

In absoluten Zahlen ging die Zahl der Gewalttaten sowohl im rechten als auch im linken Spektrum allerdings zurück. Gleichwohl äußerte Haldenwang seine Besorgnis, dass auch Linksextremisten zunehmend auf "enthemmte Gewalt" setzten. Neben einem dreistelligen Millionenschaden durch Sachbeschädigung habe es auch Gewaltausbrüche gegen Personen gegeben. Dabei verließen immer mehr den bisherigen Szenekonsens, dass man Gewalt gegen Personen ausschließe. "Wir haben es hier mit einer ganz neuen Qualität zu tun", sagte Haldenwang. Im Bericht ist von zwei versuchten Tötungen die Rede. Um auch eine propagandistische Quelle dieser Gewalt abzudrehen, stufte er die Internet-­Plattform "indymedia.de" als Verdachtsfall einer verfassungsfeindlichen Bestrebung ein.

Seehofer fühlte sich jedenfalls in seiner These bestätigt. "Es gibt auch die Gewalt durch Worte, durch Hetze", sagte er. Einer Enthemmung der Sprache folge immer öfter auch tatsächliche Gewalt, von rechts wie von links. Das sei eine "sorgenvolle Geschichte".