Beratung auf dem Baufeld: Wichern-Vorstand Kai Stähler schaut sich zusammen mit Susanna Knüppel, Geschäftsführerin der Wichern-Pflegedienste gGmbH, und Architektin Ines Zoschke (r.) die Pläne für das neue Hospiz in der Bergstraße in Frankfurt (Oder) an. Noch fehlt die Baugenehmigung. © Foto: René Matschkowiak