Stephan Ellfeldt

Dreetz Demut ist eigentlich nichts anderes als eine Vergleichung seines Wertes mit der moralischen Vollkommenheit", schrieb einst Immanuel Kant. Die Worte des Philosophen können sinnbildlich für die Herangehensweise und das Streben der Dreetzer Autorin Kristin Schindler bei ihrem ersten Buch "Gemeinsam" stehen.

Die Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für sie Unerreichbares, Höheres gibt, heißt es in einer Definition zu Demut. Diesen Glauben an das Unerreichbare, an das für sie vollendete Werk, die Erfüllung des eigenen Traums von einem eigenen Roman, hatte die Autorin aus Dreetz ursprünglich nicht. "Ich bin keine studierte Person in dem Thema", lautete die Begründung Schindlers, die sich sogar abschottete, um anfänglich keine direkten Reaktionen aus ihrem privaten Umfeld zu erhalten. Etwas anzufangen und eventuell nicht zum Ende zu bringen, war für die Anfängerin denkbar. Und davor wollte sie sich schützen. "Auch wenn ich eher der Typ bin, der Dinge durchzieht", so die zweifache Mutter.

Zwei Stunden am Morgen

Aber um der kreativen Seite ihres Seins den Platz einzuräumen, den es braucht, blieb diese Idee eines Romans erst einmal im Verborgenen. Ganz bei ihr. "Niemand wusste, dass ich es tue." Immer zwei Stunden vor der Arbeit ging es ins Dachgeschoss des eigenen Hauses zum Schreiben. "Me-Time" nennt es Kristin Schindler. Diese hatte sie sich ursprünglich über die Jahre immer wieder beim Laufen durch den Wald geholt. Hier gab es ebenfalls große Pläne. Ein Halbmarathon sollte es werden. Aus dem Stegreif. Den sie sogar ins Ziel schaffte, wie sie berichten kann, ohne dabei näher auf ihr Ergebnis eingehen zu wollen. Vielmehr ging es darum, es geschafft zu haben. Verraten wurde nur, dass sie sehr gelitten habe.

Warum dieses Laufen hier Erwähnung findet? Weil abrupt Schluss mit dem Laufen sein musste, – es nahm ein jähes Ende – war es der erste Schritt zum Schreiben. "Mein Arzt meinte irgendwann zu mir, dass ich aus gesundheitlichen Gründen damit aufhören solle." Ein herber Schlag für die 39-Jährige. Jedoch erscheint es inzwischen eher wie ein Wink des Schicksals, denn die Alternative zum Laufen wurde das Schreiben. Ungeahnte Talente kamen dadurch zum Vorschein. "Ich bin keine Rosamunde Pilcher. Und wenn ich schreiben will, dann schreibe ich ohne Autorenprogramme."

Es scheint dieser authentische und bodenständige Weg zu sein, der sich in das durch die 39-Jährige geschriebene Wort übertragen lässt. Schindler ist nachvollziehbar. "Inzwischen werde ich oft angeschrieben von Lesern. Darunter war auch eine schwer depressive Frau aus der Region", erzählt die junge Autorin. Die Leserin berichtete davon, dass Schindlers Buch "Gemeinsam" auch in der Selbsthilfegruppe Thema war. Selbsthilfegruppe? Jetzt muss man natürlich wissen, worum es in dem Buch geht. "Katalin Anderson zielstrebig, erfolgreich, geliebt ... krank" lautet die Titelunterzeile des Werkes.

Inhaltlich geht es darum, dass die Hauptfigur Katalin inmitten einer intakten Familie, erfüllt von ihrer Arbeit an der Universität in der kanadischen Kleinstadt Kingston, ein sorgloses Leben führt. Bis zu jenem Moment, als plötzliche Selbstzweifel und Schuldgefühle ihr den Boden unter den Füßen wegreißen. Der Arzt stellt eine Diagnose, die Katalin nicht wahrhaben will. Ein monatelanges Versteckspiel beginnt, um ihre Krankheit zu verbergen, vor der Familie, den Freunden, Kollegen und vor allem vor sich selbst. Niemand erkennt den wahren Grund ihrer Veränderung. Nur ihre ehrgeizige Mitarbeiterin Emma Wilson kommt hinter Katalins Geheimnis und schmiedet einen perfiden Plan.

Bewegendes Thema

Das Thema Depressionen bewegt. Schindler ist mit ihrem Werk "Gemeinsam" ein Schritt in die Wirklichkeit der Patienten gelungen. "Achtung, Triggergefahr" steht in einer Bewertung zum Buch im Internet. Ein gewaltiges Kompliment, denn durch dieses Erstwerk können traumatische, unangenehme Gefühle oder Erlebnisse wieder hervorgerufen beziehungsweise "getriggert" werden.

Es ist nicht die Absicht der Autorin, negative Erlebnisse hervorzuholen, aber Authentizität ist ihr wichtig. "Leider ist die Geschichte, so wie sie dargestellt ist, durchaus im Bereich des Möglichen. Eine Krankheit, die von vielen als lächerlich abgetan wird, nicht als Krankheit erkannt wird und selbst diejenigen entfernt, die helfen möchten. Eine Krankheit, die sich heimtückisch anschleicht, jeden überfallen kann", steht es im Internet weiter geschrieben.

Jetzt könnte die Vermutung nahe liegen, dass Kristin Schindler autobiografisch schreibt. Oder sie entsprechende Recherchen zu diesem Thema angestellt hat. Aber weit gefehlt. Es ist allein ihrer Empathie geschuldet, dass dieses Werk einen besonderen Nerv trifft. Schindler besitzt die Gabe, sich in diese Lage hineinzudenken. Und dann zu Papier zu bringen. "Ich wusste eigentlich nur, wie es endet. Alles andere nicht. Es sollte eine Aufdeckszene werden, die ans Bewusstsein geht", schildert Schindler ihre Anfänge.

Den Faden verloren

Mit diesem Ansatz legte sie los. Wochenlang, immer zwei Stunden am Tag. Kapitel für Kapitel in einem Word-Dokument. "Und nach zirka 80 oder 90 Seiten hatte ich den Faden verloren. Ich hatte mich irgendwie im eigenen Buch verloren." Was tun? Erfahrungen hatte sie keine. Ein eigener Weg musste gefunden werden. "Ich habe mir dann ein weißes A4-Blatt genommen und alle Personen darauf geschrieben. Dann alles mit Pfeilen versehen und die Beziehungen zueinander deutlich gemacht." Schindler, die selbst einmal ein halbes Jahr in Kanada weilte und einen Originalschauplatz aus der Zeit wählte, hing direkt daneben auch die Stadtkarte von Kingston. Dem Städtchen, wo sich im Buch alles abspielt. Mit Pins wurde dort jeder Ort einer Handlung markiert, damit der Faden zum Schreiben nicht wieder reißen sollte. Ihr eigener Plot, also das Handlungsgerüst zum dramatischen Werk, war geschaffen. "So fangen Autoren sonst an und sitzen Monate daran. Ich hatte dies nicht und wusste daher ab einem gewissen Moment nicht mehr, wer jetzt grüne oder braune Augen hatte und so weiter", kann die 39-Jährige inzwischen darüber etwas schmunzeln.

Zum Geburtstag vollendet

Mit frisch gefertigtem Plot ging es dann weiter. 376 Seiten entstanden auf diese Art und Weise. Ein Roman zur Selbstverwirklichung – und als Geschenk. "Ich habe am 13. Dezember Geburtstag. Ich hatte das Ziel, es mir selber zum Geschenk zu machen", so Schindler. Und es gelang. Am 13. Dezember 2019 war es fertig. "Gemeinsam" wurde von der Autorin selbst verlegt. Alle Kosten, wie beispielsweise für eine Lektorin, wurden selber getragen.

"Die erste Leserin war meine Mama. Sie schaute mich danach nur fragend an und meinte, ob ich es wirklich selber geschrieben habe", berichtet die Dreetzerin stolz. Denn ihrer Mama gefiel es sehr, was nach Kristin Schindlers Wunsch auch noch vielen anderen Menschen so gehen soll.

"Ich tauche gerade in eine Welt ein, die ich bis dato nicht kannte", so Schindler, die über ein zweites Buch nachdenkt.

Demut im Sinne Immanuel Kants Definition hat Schindler gezeigt. Man darf gespannt sein, welches Thema sie nun wählt. Eines mag dabei gewiss sein: Es wird authentisch sein. So wie die Autorin eben ist.

Das Buch "Gemeinsam von Kristin Schindler kostet 12,99 Euro, trägt die ISBN-Nummer 9783750427662 und ist auch in der Fontanebuchhandlung in Neuruppin erhältlich.