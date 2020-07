Eine Riesen-Eistorte vom Friedländer "Zucker am Markt" krönte die Preisverleihung der drei erfolgreichsten Kuscheltier-Jägerinnen Beeskows in der DRK-Kita Kiefernzwerge. Anja Keß (r.) vom Familienzentrum entzündet das Tischfeuerwerk. © Foto: Peggy Lohse

Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Am Donnerstagnachmittag wurden die Sieger einer Schnitzeljagd gekürt, einer Stadtrallye mit Kuscheltieren über eineinhalb Monate. Die ersten drei Gewinner erwarteten Preisverleihung und Überraschungstorte auf der "Kiefernzwerge"-Terrasse.

Die Gesamtsiegerin und wohl jüngste Teilnehmerin Elisabeth Geller (1) konnte zwar nicht dabei sein. Aber Mutter Jessica Geller vertrat sie stolz: "Das war eine ganze Familienveranstaltung. Mal war ich mit bei der Suche, mal die Tante, mal die Oma. So haben wir auch wieder Ecken von Beeskow gesehen, wo wir selten hingehen." Ganze 80 versteckte Kuscheltiere haben die Gellers gefunden: absoluter Spitzenwert der ersten Kuscheltier-Schnitzeljagd des DRK-Familienzentrums.

Ab 76 wurde es schwer

Insgesamt 82 Kuscheltiere hatten sich seit Mitte Mai überall in Beeskow versteckt: in Schau- oder Kinderzimmerfenstern, in Vorgärten und auf Balkonen, an Hausfassaden oder in Gartenhäuschen, in Hinterhöfen und Geschäften. Die Suchenden mussten genau und aufmerksam hinschauen, um so viele der Tiere wie möglich in der Stadt zu entdecken. Ihre Namen mussten sie dann notieren und die Liste abgeben. Wer am Ende die meisten Tierchen gefunden und notiert hatte, gewann. Am Ende gab es 135 Einsendungen.

Die Idee hatte Anja Keß, die Leiterin des DRK-Familienzentrums, als wegen der Pandemie Einrichtungen und Spielplätze schließen mussten. 82 Vereine, Geschäfte, Familien und Institutionen unterstützten die Aktion und gewährten einem Stofftier einen Versteckplatz. "Mehr als 76 Tiere zu finden, war nicht leicht", weiß Keß. Denn einige waren in Räumen oder Höfen versteckt. Auch die MOZ beteiligte sich: Wer aufmerksam zu den Redaktionsräumen am Marktplatz blickte, entdeckte unser Zeitungsmonster Kruschel. Den Schwestern Merle und Pauline Buchs, die mit 79 "Beutetieren" Platz drei erreichten, hat das grüne Tier mit dem abgehobenem Versteck im zweiten Stock besonders gut gefallen. Den Preis für ihren zweiten Platz (ebenfalls 79 Tiere) wird sich Mara Lanzke (11) mit ihrer Freundin teilen, mit der sie auf Stofftiersuche gegangen war. Ihr hat die "Rasselbande" am Bibka-Café gefallen.

Hoffentlich ohne Corona

Dank Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree, Familienbündnis Beeskow und Netzwerk Gesunde Kinder des Kreises gab es als Hauptpreis ein Toniebox-Starterset. Die 19 weiteren Sieger erhielten einen 20 Euro-Einkaufsgutschein. So Sponsoren und Ideen mitspielen, könnte es eine Fortsetzung geben im nächsten Jahr. Dann aber hoffentlich ohne Pandemie-Grund, so Keß.