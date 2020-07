Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Schön ist Neuruppin schon von außen: hübsche Häuser, große Plätze, idyllische Gassen. Doch auch hinter den Fassaden verbirgt sich einiges, das bewundert werden will. Einen Blick darauf ermöglicht die Aktion "Hereinspaziert", bei der Neuruppiner ihre Höfe und Gärten für Besucher öffnen. Am Sonnabend, 18. Juli, ist es so weit.

Premiere von "Hereinspaziert" wurde im Fontanejahr 2019 gefeiert. 2020 sollte es weitergehen. Doch die Corona-Krise machte dem Ganzen erst einmal einen Strich durch die Rechnung: Die ersten beiden Termine von "Hereinspaziert" mussten laut Uta Bartsch ausfallen. Sie ist Mitglied des Organisationsteams, das die Fontane-Festspiele auf die Beine stellt, in deren Zuge "Hereinspaziert" stattfindet.

Große Höfe dabei

Doch die Tour durch das verborgene Neuruppin soll nun nachgeholt werden. Am 18. Juli sind insgesamt fünf Höfe und Gärten dabei, die von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden können. Überall gibt es auch ein kulturelles Programm. Wichtig war den Organisatoren, erst einmal mit möglichst großen Höfen zu starten, damit das Abstandsgebot auch eingehalten werden kann.

Startpunkt ist der Ausstellungskiosk an der Kulturkirche. Dort sind immer mal wieder wechselnde Kunstwerke zu sehen. Dieses Mal stammen sie von der Illustratorin und Schnellzeichnerin Nina Heinke. Sie hat im Zuge der Aktion "Kunst am Anger" ein Wochenende in Nietwerder verbracht und dort die Einwohner samt Haustieren porträtiert. 50 Zeichnungen sind laut Uta Bartsch am Ende entstanden, die nun im Kiosk gezeigt werden. Zu sehen sind Kaninchen, Hunde, Schweine, Schafe und deren Besitzer. "Wer am 18. Juli richtig zählt oder gut schätzt, wie viele Beine es auf die 50 Porträts geschafft haben, kann sich von Nina Heinke vor Ort porträtieren lassen", erklärt Uta Bartsch. Musik gibt es auch: Sie stammt vom Musiker Pileo, der auf der Gitarre improvisiert.

Die nächste Station von "Hereinspaziert" ist der Neuruppiner Tempelgarten. Die Mitglieder des Tempelgartenvereins laden die Besucher zu Kurzführungen ein und erzählen Interessantes über die Gartenanlage zu Zeiten von Kronprinz Friedrich im 18. Jahrhundert sowie zum Park in den Gentzschen Zeiten des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Führungen starten um 14.30, 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr. "Dazwischen streift Schauspieler Hans Machowiak mit den Gästen literarisch durch mehrere Jahrhunderte", erklärt Uta Bartsch. Der Schauspieler ist bereits für seine Fontane-Führungen durch die Stadt bekannt. Außerdem erklingt Flötenmusik von Dorothea Döhring.

Verborgenes Grün

Der "Herr Fontane"-Laden auf dem Schulplatz ist am 18. Juli ebenfalls dabei. Interessierte können sich den grünen Hof hinter der sonst geschlossenen Hausfassade anschauen. "Theodor selbst ist vor Ort und unterhält mit Gedichten und kurzweiligen Anekdoten aus der Fontanezeit", so Bartsch. Verkörpert wird der Schriftsteller von Wolfgang Trenkler. Das Geschäft ist auch geöffnet. Es darf gestöbert werden. Dazu gibt es Häppchen und Getränke.

Uta Bartsch selbst beteiligt sich auch an der Aktion: Ihr Hof in der Präsidentenstraße 47 steht allen Gästen offen. Eingeladen wurde Tina Kemnitz, die mit ihren ungewöhnlichen Buchempfehlungsshows namens "Tolles Buch" schon etliche Ruppiner Kinder und Jugendliche bei den Literaturfestivals "querfeldeins-zwei-drei" begeistert hat. Diesmal hat sie auch Bücher für Erwachsene dabei. Ihr Sohn Kaspar und dessen Freundin Maria spielen dazu Swing und Jazz unterm Walnussbaum. Uta Bartsch ist Mitglied der Lions-Frauen. Der Verein sorgt für Kaffee und Kuchen.

Der nächste und letzte Hof, der am 18. Juli erkundet werden kann, ist einer, in dem bestimmt schon etliche Neuruppiner waren: der in der Rudolf-Breitscheid-Straße 38 – das Café Hinterhof der Jungen Gemeinde. Die Trommelgruppe "OneBeatFamily" wird an diesem Tag spielen und zum Mitspielen einladen. Außerdem verwöhnt die tschetschenische Gruppe "Nadel und Faden" die Gäste mit ihren Landespezialitäten.

Wer am 18. Juli keine Zeit hat, bei "Hereinspaziert" dabei zu sein, kann sich den 22. August im Kalender anstreichen. Dann gibt es die nächste Auflage der Aktion. Die Fontane-Festspiel-Macher laden erstmals ins Neubaugebiet ein und zeigen die Plätze, die sich an der Heinrich-Rau-Straße verbergen. Am Sonntag, 20. September, geht es zurück in die Innenstadt, wo dann auch wieder kleine Höfe bei der Aktion dabei sein werden.