Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Der Frust sitzt tief bei Nick Klappert. Eigentlich sollte er am 4. April bei einer gemeinsamen Kampfnacht der Boxställe Universum und Sauerland um den International-Titel des World Boxing Council (WBC) im Superweltergewicht (Klasse bis 69,8 Kilogramm) gegen den in neun Profi-Kämpfen ungeschlagenen Berliner Abass Baraou antreten. Der über zehn Runden angesetzte Hauptkampf gegen den Titelverteidiger sowie die gesamte Veranstaltung in Hamburg musste wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt werden und sollte zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Doch dazu kommt es nun nicht. Stattdessen boxt Sauerland-Schützling Baraou am 28. August im Berliner Havelstudio gegen den Ex-Weltmeister und Argon-Schützling Jack Culcay, der vor seinem Kontrahenten die deutsche Rangliste dieser Gewichtsklasse anführt.

"Wir haben davon erst in den sozialen Netzwerken erfahren. Wir haben einen gültigen Vertrag. Erst auf Nachfrage beim Sauerland-Stall wurde uns mitgeteilt, dass nach 90 Tagen der Vertrag hinfällig ist", erklärt Hartmut Klappert, der Vater und Trainer von seinem Sohn Nick ist. "Das ist eine Frechheit. Wir fühlen uns hintergangen und werden rechtliche Schritte prüfen lassen. Wegen Corona konnte ja bislang die Boxveranstaltung nicht über die Bühne gehen."

Das Klappert-Team habe schon für Vorbereitung und Training finanziell investiert. "Wir wurden die ganze Zeit hingehalten und haben auf einen neuen Termin gewartet. Wir sind richtig sauer", erklärt Klappert Senior. Und auch Sohn Nick, der in 31 Profikämpfen 28 Siege einfuhr und Vierter der deutschen Rangliste im Superweltergewicht ist, kann es nicht fassen. "So etwas geht gar nicht. Das ist respektlos", sagt der 37-Jährige. "Ich habe mich die ganze Zeit fit gehalten und auf einen neuen Termin gewartet. Das hat Zeit, Nerven und Geld gekostet."

Nun muss sich der Fürstenwalder, der in den vergangenen Wochen viel Zeit mit seiner Familie um Frau Maria und die Töchter Mila (5) und Lilly (3) verbringen konnte, wieder neu orientieren, Arbeit und Training weiter unter einen Hut bringen. "Ich stecke den Kopf jetzt nicht in den Sand. Ich bin ein Kämpfer und will noch eine Weile im Ring mein Können zeigen", sagt Nick Klappert. Zuletzt boxte er am 9. November. Dabei hatte er sich in Hamburg mit einem knappen Punktsieg über Antonio Hoffmann aus Worms den Continental-Titel der International Boxing Organization (IBO) geholt.

WM-Gürtel im Hinterkopf

Diesen Titel will er nun verteidigen. Und Nick Klappert, der seit seinem 9. Lebensjahr als Amateur etwa 160 Kämpfe mit rund 140 Siegen vorzuweisen hatte – darunter sechsmal deutscher Vize- und zwölfmal Brandenburg-Meister sowie WM-Teilnehmer –, hat bei den Profis immer noch ein großes Ziel im Hinterkopf. "Ich will nach wie vor um einen Weltmeister-Titel boxen. Ich bin fit, ehrgeizig und noch hungrig. Auch wenn mir hundert Steine in den Weg gelegt werden, geht es weiter." Sein Vater, Trainer und Manager Hartmut Klappert sieht weiter das Potenzial dazu: "Nick ist noch richtig heiß."