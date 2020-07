Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Als es während der Corona-Krise Rettunsgsschirme nötig wurden, hat der Städte- und Gemeindebund auf Bundesebene für die Kommunen gekämpft. Für die Ziele der Städte, Ämter und Gemeinden in der Region steht die Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) ein. Die hat sich jetzt neu aufgestellt.

In der KAG sind die zehn Bürgermeister und Amtsdirektoren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin vertreten, die sich auf ihrer jüngsten Sitzung neu aufgestellt haben. Holger Kippenhahn, der zugleich auch Bürgermeister von Heiligengrabe ist, wurde in seinem Sprecheramt bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wurde Thomas Kresse, der Temnitzer Amtsdirektor, bestimmt. Zwar spreche jeder Hauptverwaltungsbeamte für sich, so Kresse, doch gemeinsam wollen die zehn Kommunen noch stärker ihre Interessen gegenüber Kreis und Land vertreten. "Wir müssen eine gemeinsame Haltung entwickeln. Das stärkt uns und wir erreichen eine größere Schlagkraft", so Kresse. "Die niedrigste Ebene der Politik braucht mehr Selbstbewusstsein", ergänzt Kippenhahn.

Gemeinsame Themen

Denn gemeinsame Themen gibt es viele. Allen voran die Kreisumlage, die erfolgreich in den vergangenen Jahren von nahezu 50 Prozent auf aktuell 41 Prozent gesenkt werden konnte, ist Kippenhahn stolz. "Es ist uns gelungen, die Kommunen zu entlasten. Aber der Prozess ist noch nicht vorbei. Wir müssen den Druck weiterhin auf den Landkreis hoch halten", betont Kippenhahn.

Viermal im Jahr trifft sich das Gremium. Doch auch wenn die Kommunen unterschiedlich strukturiert sind, gibt es ähnliche Probleme und Interessen. Um mit den Themen Kitagebühren, der Mitgliedergewinnung bei den Feuerwehren, Digitalisierung der Verwaltungen, Tourismus, der Löschwasserversorgung oder dem Digitalpakt an den Schulen nur einige zu nennen. "Wir sind stärker, wenn wir über Grenzen hinaus denken", sagt deshalb Thomas Kresse, der beispielsweise für alle Kommunen das Schulamt stärker zum Thema Digitalisierung einbinden möchte.

Kresse und Kippenhahn verbindet aber mehr. Das Amt Temnitz und Heiligengrabe sind die einzigen Kommunen im Kreis, die nicht alle der zwölf Kriterien erfüllen, um als grundfunktionaler Schwerpunkt Landesmittel in Höhe von 100 000 Euro sowie weitere Förderungen zu bekommen. "Die Kriterien sind falsch", ärgert sich Kresse. Lindow wird hingegen diese Einstufung erhalten. Die anderen haben sie schon, beziehungsweise erhalten als Mittelzentren (Wittstock, Neuruppin und Kyritz) sogar 800 000 Euro zusätzliche Landesmittel.