Die Kreuzung Blumberger Chaussee/Börnicker Landweg in Bernau ist ein Unfallschwerpunkt. Nun soll er entschärft werden. Erst am Dienstag dieser Woche (7. Juli) kollidierte ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der L31 an der Kreuzung Blumberger Chaussee/Börnicker Landweg mit zwei Autos. Dabei wurde er schwer verletzt, die Beifahrerin eines der Autos zudem leicht.

Bernau (MOZ) An Warnhinweisen mangelt es eigentlich nicht. Es gibt zwei riesige Schilder, auf denen das Wort "Unfallschwerpunkt" prangt.Es gibt auch Tempo-70-Schilder. Außerdem gibt es auf dem Asphalt gleich sieben Rüttelstreifen, und das in jeder Fahrtrichtung.

Nicht zu vergessen die Warnschilder, dass Kinder den Weg kreuzen. Und trotzdem knallt es auf der L31, der Verbindungsstraße zwischen Bernau und Blumberg, immer wieder, und zwar an der Kreuzung Börnicker Landweg. Erst vor wenigen Tagen, am Dienstag, ist hier ein 35-jähriger Motorradfahrer mit zwei Autos kollidiert und dabei schwer verletzt worden.

Für Heidi Scheidt, Ortsvorsteherin von Birkenhöhe, sind diese niemals enden wollenden Unfälle keine Überraschung, das Thema begleitet sie seit Jahren. Und seit Jahren setzt sie sich dafür ein, dass die betreffende Kreuzung Blumberger Chaussee/Börnicker Landweg sicherer wird. "Sie ist einfach gefährlich", sagt Scheidt. Und offenbar kommt nun auch Bewegung in die Sache – unabhängig von dem jüngsten Crash.

Geplant ist, die Kreuzung durch einen Kreisverkehr zu ersetzen. Die ersten Schritte dazu sind bereits erfolgt, wie Jürgen Rühle vom Landesbetrieb Straßenwesen auf MOZ-Nachfrage mitteilte. Demnach sei der Entwurf zum geplanten Kreisverkehr in Arbeit und wird bis Ende des Jahres fertig gestellt. Anfang 2021 sollen dann die Planfeststellungsunterlagen erarbeitet werden, so dass das Planfeststellungsverfahren im dritten Quartal 2021 eingeleitet werden könne.

Offen bleibt aber vorerst, wann tatsächlich mit dem Bau begonnen werden kann. Das hängt nicht nur davon ab, ob es im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu Einwänden kommt, sondern auch von den Kapazitäten des Landesamtes für Bauen und Verkehr. Ortsvorsteherin Heidi Scheidt hofft, dass der Bau bis 2023 abgeschlossen ist. Auch das Bernauer Rathaus macht Druck. "Seit Langem fordert die Stadt, den Unfallschwerpunkt an dieser Stelle zu entschärfen", heißt es aus der Verwaltung.

Rüttelstreifen fast ohne Wirkung

Bei der Unfallkommission des Landkreises wird der Knotenpunkt bereits seit 2005 offiziell als "Unfallhäufungsstelle" geführt. Laut Unfallstatistik, die der MOZ vorliegt, hat es an der Kreuzung Blumberger Chaussee/Börnicker Landweg von 2015 bis heute insgesamt 18 Verkehrsunfälle gegeben, 13 davon mit Personenschaden. 2013 ist an der Stelle sogar ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Ein weißes Kreuz erinnert noch heute daran.

Auch der Sachschaden, der im Laufe der Jahre zu beklagen war, ist erheblich. Allein, was den Zeitraum vom 2015 bis 2019 angeht, soll er sich laut Statistik auf fast 300 000 Euro belaufen. Ein Ärgernis nicht nur für die Besitzer, sondern auch die Versicherungen.

Als 2017 die Rüttelstreifen installiert wurden, war nach Angaben von Ortsvorsteherin Heidi Scheidt ein halbes Jahr Ruhe gewesen. "Wir haben uns schon gefreut", gesteht sie. Doch dann ging es wieder los: Es krachte. Und das wieder und wieder. "Oft werden die Rüttelstreifen umfahren", hat Scheidt beobachtet. "Und die Schilder sind viele Kraftfahrer nur Dekoration."

2020 ist es bislang zu zwei Unfällen gekommen. Am 17. Juni den ersten, da blieb es beim Sachschaden. Dann, am 7. Juli, den zweiten, und der war dafür umso heftiger. Beteiligt waren drei Fahrzeuge: ein Motorradfahrer und zwei Autos. Der Kradfahrer kam von der L31, aus Richtung Bernau. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er an der Kreuzung Börnicker Landweg mit einem abbiegendem Skoda zusammen, anschließend wurde das Motorrad gegen einen wartenden Fiat geschleudert, der am Börnicker Landweg gestanden hatte. "Er ist aus dem nichts aufgetaucht", sagt der Fahrer des Fiat, der aus Birkenhöhe stammt. Er war mit seiner Frau unterwegs und wollte Einkaufen fahren.

Der Motorradfahrer flog nach dem Aufprall ins Feld. Er war laut Polizei zwar ansprechbar, konnte sich aber nicht bewegen. Sicher scheint: Mit einem Kreisverkehr an der Stelle, die aktuell auch gern zur Umfahrung der Baustelle auf der L200 genutzt wird, wäre der Unfall wahrscheinlich so nicht passiert.