Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Saison 2019/20 endete für den HSV Frankfurt wie für alle Handballvereine wegen der Corona-Pandemie vorzeitig und ohne die abschließenden Höhepunkte wie Platzierungsspiele und Pokalfinals.

Letztere hatte der Handballsportverein mit sechs Mannschaften erreicht, wurde zudem mit der weiblichen A- und E-Jugend Kreismeister und hatte sich mit seinen 17 weiteren Mannschaften jeweils im oberen Drittel der Tabellen etabliert. "Wir können auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückschauen", sagt Vereinspräsident Lothar Würfel.

"Durch die Corona-Krise konnten wir unsere Kinder und Jugendlichen drei Monate nicht trainieren lassen und der bei allen beliebte, traditionelle Saisonabschluss musste auch ausfallen. Wir haben aber die Hände nicht in den Schoß gelegt, sondern für die Zeit danach ein vereinseigenes Schutzkonzept und Trainingspläne für das Training im Freien erarbeitet", berichtet Würfel. Der 69-Jährige hatte den Verein 2011 als Förderverein Handballmädchen Oder-Spree mitgegründet. Dieser wurde dann 2015 zum HSV Frankfurt umbenannt. Würfel ist seit 2011 der Vereinsvorsitzende.

Bereits Anfang Mai konnte gemeinsam mit dem Sport- und Schulverwaltungsamt sowie dem Stadtsportbund an Lösungen nach den ersten Lockerungen gearbeitet werden. Die Zusammenarbeit war sehr gut, daher konnte bereits ab dem 15. Mai für alle Mannschaften ein gesichertes Training im Freien angeboten werden. Für die Sommerferien hat das Sport- und Schulverwaltungsamt einige Hallen zum Training freigegeben, so dass sich die Handballer auf die neue Saison gut vorbereiten können.

Der HSV Frankfurt wird in der Saison 2020/21 mit 17 Mannschaften antreten. "Hier freuen wir uns ganz besonders, dass die erste Frauenmannschaft nach einem zähen Ringen um das Spielrecht in der Brandenburgliga nun auch dort spielen wird. Wir streben den Klassenerhalt an und wollen die Integration der Nachwuchsspielerinnen in das Mannschaftsgefüge sowie an die Anforderungen im Frauenhandball fördern", sagt Würfel. Das Team besteht nahezu zu einhundert Prozent aus der Mannschaft des HSC 2000 Frankfurt, die nach dem Abbruch der vergangenen Saison mitsamt Trainer Michael Schuster komplett den Verein gewechselt hatte.

216 Mitglieder unter 21 Jahren

Zwei weitere Mannschaften des HSV werden in der neuen Saison in der Brandenburgliga spielen – die weibliche und die männliche A-Jugend. Erstmals tritt der Verein mit einer sehr jungen Männermannschaft im Spielbezirk D (Kreisfachverband Märkisch-Oderland) an, dort wird auch die Zweite Frauenmannschaft spielen, die ebenfalls mit sehr jungen Spielerinnen antritt. "Mit den beiden Teams möchten wir in der Kreisliga das Spielniveau mitbestimmen und mit den jungen Spielerinnen und Spielern Erfahrung im Erwachsenenbereich sammeln."

Die Mädchen und Jungen in den Altersklassen B-, C-, D- und E-Jugend werden ebenso alle im Kreisspielbetrieb des Spielbezirks D antreten. Die jüngsten Handballer, die erst 2013/14 geboren wurden, werden in Spielrunden ihre ersten Erfahrungen sammeln können. Für die ersten ausgeschriebenen Turniere der neuen Saison haben sich die Frankfurter bereits für den Füchse-Cup, das 60. Werner Seelenbinder Turnier (beides in Berlin) und einen Wettbewerb in Görlitz angemeldet.

"Der HSV mit seinen 270 Mitgliedern – davon 216 Mitglieder unter 21 Jahren – hat sich in den vergangenen Jahren zu einem stabilen verlässlichen Sportverein in Frankfurt entwickelt. Wir bieten den handballbegeisterten Kindern und Jugendlichen eine Heimstätte, eine gute Ausbildung und fördern die Entwicklung der jungen Sportlerinnen und Sportler, was dann für die Eliteschule des Sports von großem Nutzen ist", sagt Lothar Würfel.

Der Verein engagiert sich unter anderem auch im Kita-Sport, wo zweimal die Woche mit den Vorschulkindern Ballspiele und koordinative Bewegungsübungen spielerisch geübt werden. Außerdem ist der HSV seit Jahren bei der Durchführung der Turniere des Kreisverbandes (Nikolausturnier, Frühjahrsturnier), bei der Talentiade und bei der Feriengestaltung durch den Stadtsportbund aktiv. "Wir ruhen uns nicht aus, sondern sind weiter unterwegs, um den Verein zu entwickeln und den Mädchen und Jungen ein sportliches Zuhause zu bieten", sagt der Vereinsvorsitzende.

Der HSV Frankfurt ist immer auf der Suche nach handballbegeisterten Sportlern jeden Alters. Weitere Informationen im Internet unter www.hsv-ffo.de oder per Telefon unter 0173 7272100 oder 0151 15571127.