Gedreht im Barnim: "Sag du es mir" ist am 21. Juli zu sehen. Gedreht wurde er am Schiffshebewerk Niederfinow. © Foto: promo

Kinofilme, Jazz und gute Stimmung – das ist das PurPur-Festival Eberswalde, das am 19. Juli startet. Das Pulsar Trio zieht Zuhörer in seinen Bann und bildet den würdigen Abschluss des sechstägigen PurPur-Festivals im Forstbotanischen Garten. © Foto: Benjamin Maltry

Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die Tradition lebt fort. Wenn auch unter veränderten Abstandsregeln. Doch für die Macher des beliebten Festivals PurPur in Eberswalde steht fest: Den Sommer holen sie in den Forstbotanischen Garten. Auftakt ist am 18. Juli.

Bis zum 24. Juli folgen auf lange Kinonächte mit besonderen Filmen noch stimmungsvolle Abende mit Musik.

PurPur, organisiert vom Begegnungszentrum Wege zur Gewaltfreiheit in Kooperation mit dem Forstbotanischen Garten und der Konzertagentur Mescal von Udo Muszynski, richtet sich an ein breites Publikum. "Wir haben im weitläufigen Garten genügend Platz und Raum, um alle Veranstaltungen durchführen zu können und haben deshalb die Genehmigung erhalten, was uns sehr freut", konstatiert der Eberswalder, der in verschiedenen Veranstaltungsformaten steckt.

Seit zwölf Wochen ist er mit zahlreichen Mitstreitern dabei, die kostenfreie Reihe Guten Morgen Eberswalde online aufrecht zu erhalten. "Wir müssen uns immer neu erfinden", macht der 58-Jährige deutlich. Der Totalausfall bei Kultur und Kunst hat die Branche hart getroffen. Auch bis Ende Oktober dürfen Großveranstaltungen nun nicht stattfinden. Für PurPur, bei dem gut und gern bis zu tausend Leute in den Garten passen, gibt es da keine Bedenken. Aber andere Veranstaltungen stehen erneut auf dem Prüfstand und müssen neu überdacht werden.

Auch Guten Morgen Eberswalde braucht dringend eine Spielstätte, die möglichst innenstadtnah verortet ist. Überlegungen, eine stationäre Bühne aufzubauen, die für alle Eberswalder gut erreichbar ist und verschiedenen Veranstaltungen dienen könnte, müsse Raum gegeben werden, so Muszynski. Dafür allerdings seien weitere Gelder nötig, die er nicht allein aufbringen kann. "Wir sind eines von acht Projekten im Land Brandenburg, welches als Herzensprojekt im Rahmen des E.ON Gewinnspiels nominiert wurde. Es geht um 20 000 Euro und viele Stimmen", fordert der Veranstalter auf zum Mitmachen und Helfen.

Um Augen und Ohren in dieser nervösen Zeit doch auch Entspannung zu bieten, haben die Veranstalter nun vier Kinofilme ausgewählt, die sicherlich das Publikum locken.

Am 18. Juli um 20 Uhr wird das feine Fest mit einem Konzert von Dota eröffnet. Es folgt am 20. Juli als Hommage an Renate Krößner um 21.30 Uhr der Film "Solo Sunny", den Konrad Wolf 1978 gedreht hat. Am Abend darauf um 21.30 Uhr ist "Sag du es mir" von Michael Fetter Nathansky, zu sehen. Dieser Regisseur war bereits Gast auf der Eberswalder Provinziale, einem besonderen Filmfestival. Er hat zahlreiche Einstellungen seines nun vorgelegten Streifens auch am Schiffshebewerk in Niederfinow gedreht. Barnimer dürften sofort einige der Orte wiedererkennen.

Zappeln zum Abschluss

Mit "Undine" kommt am 22. Juli ein sehr aktueller Film von Christian Petzold auf die Open-Air-Leinwand. Er konnte bereits Preise einheimsen und soll nun das Eberswalder Publikum in seinen Bann ziehen. "Nationalstraße" folgt am 23. Juli um 21.30 Uhr im Freiluftkino unterm Sternenhimmel. Štěpán Altrichter hat den deutsch-tschechischen Streifen gedreht, der reichlich Diskussionsstoff bietet.

Den musikalischen Abschluss bildet am 24. Juli um 21 Uhr das Pulsar Trio, das Jazz und imaginäre Weltmusik auf internationalem Niveau präsentiert. Es wird manchen nicht auf seinem Sitz halten, sondern dazu einladen, zappelnd in die Tiefen von Klangsphären einzutauchen.

Tickets für PurPur gibt es ab sofort in der Eberswalder Tourist Information, Steinstraße 3, Telefon 03334 64520 oder im Shop der Barnimer Busgesellschaft, Friedrich-Ebert-Straße 27d, Telefon 03334 235003. Für die Filmabende fallen sechs, ermäßigt vier Euro an. Tickets gibt es auch an der Abendkasse im Forstbotanischen Garten. Konzerte kosten 13, ermäßigt 10 Euro, im Vorverkauf elf und acht Euro. Schüler, Studenten und Inhaber des Eberswalde-Passes erhalten Ermäßigungen. Bei den Konzerten am 19. Juli und am 24. Juli haben Kinder bis zehn Jahre in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt.