Dublin (dpa) Tiger Woods kehrt auf die PGA-Tour zurück. Fünf Monate nach seinem bis dato letzten Auftritt wird der 44 Jahre alte Amerikaner beim Memorial Tournament in der nächsten Woche vom 16. bis 19 Juli antreten, kündigte Woods unter anderem via Twitter an.

"Ich habe es vermisst, rauszugehen und mich mit den Jungs zu messen. Ich kann es kaum erwarten", schrieb Woods. Das Turnier in Dublin im US-Bundesstaat Ohio gewann Woods bereits fünfmal. Auf der PGA-Tour spielte er zuletzt Mitte Februar beim Genesis Invitational - einem Einladungsturnier, das die Golf-Ikone selbst veranstaltet.

