Christian Heinig

Bernau (MOZ) Der mutmaßliche Serien-Vergewaltiger von Bernau und Kleinmachnow, nach dem seit Mittwoch öffentlich gefahndet wird, hat jüngst auch die Eberswalder Mordkommission beschäftigt.

Die Ermittler haben geprüft, ob es eine Verbindung zu einem anderen Gewaltverbrechen gibt: dem Tötungsdelikt Ende April in Bernau, bei dem eine 32-jährige Frau auf Höhe der Schwanebecker Chaussee (B2) tot in dem Flüsschen Panke entdeckt wurde.

"Nach Prüfung der Fälle kann ein Zusammenhang allerdings ausgeschlossen werden" sagte Roland Kamenz, Sprecher der Polizeidirektion Ost, auf Nachfrage.

Geprüft wurden mögliche Verbindungen offenbar wegen der örtlichen Nähe. Auch der Vergewaltigungsfall in Bernau hatte sich Mitte Juni an der Panke abgespielt, nur gut 500 Meter weiter südlich. Ausgangspunkt war der Bahnhof-Friedenstal. Eine 20-jährige Frau war am späten Abend des 15. Juni vom Bahnhof in Richtung Wohnpark "Schwalbennest" unterwegs gewesen. Dafür nutzte sie den unbeleuchteten Geh- und Radweg an der Panke, als sich gegen 21.30 Uhr ein Mann näherte, sie mit sich zog und an ihr verging.

Entlang des gleichen Radwegs wurde gut zwei Monate zuvor, am 24. April, auch die Leiche einer 32-Jährigen gefunden. Auch hier war in Polizeikreisen zunächst von einem möglichen Sexualdelikt die Rede. Neue Erkenntnisse gibt es in diesem Fall aktuell nicht, heißt es auf Nachfrage.

Was die Suche nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger angeht, sind laut Polizei bis Donnerstag 80 Hinweise eingegangen. Die Ermittler rechnen dem Mann sieben Taten zwischen dem 12. und 30. Juni zu. Neben der in Bernau soll er fünf im Bereich des Grunewalds und eine unweit von Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) begangen haben. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlank sein.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin unter Telefon 030 4664-913402 (per E-Mail: lka134-hinweise@polizei.berlin.de) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.