Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor einiger Zeit erschien in der MOZ eine kleine Anzeige, in der die Hautärztin Cathrin Rast aus Müllrose, die dort eine Praxis Am Markt hat, ankündigte, dass sie nach 25 Jahren ihre Tätigkeit als Kassenärztin beenden werde. Ab August werde die Hautarztpraxis ausschließlich als Praxis für Privatpatienten und Selbstzahler weitergeführt.

Tatsächlich bestätigt die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) die Nachricht. "Frau Rast hat ihren Verzicht zur vertragsärztlichen Tätigkeit dem Zulassungsausschuss erklärt", sagt Christian Wehry, Pressesprecher der KVBB. Damit verschärft sich einmal mehr die Fachärztesituation in der Region Eisenhüttenstadt.

Wobei die KVBB nicht den Versorgungsgrad einzelner Städte oder Ämter, sondern ganzer Landkreise in den Blick nimmt. Für die Region Eisenhüttenstadt ist das der Bereich Oder-Spree/Frankfurt. Selbst für diesen größeren Bereich stellt die KVBB, was die spezielle Fachrichtung der Dermatologie, also der Hautärzte anlangt, fest: "Die hautärztliche Versorgung in der Region ist sehr angespannt. Seit 2006 haben fünf Hautärzte ihre Praxen geschlossen, ohne einen Nachfolger zu finden. Seit mehreren Jahren ist die KV Brandenburg hier aktiv."

Momentan gebe es, so die KVBB, im Planungsbereich Frankfurt (Oder)/Oder-Spree neun Hautärzte. Doch die KVBB schränkt ein: "Allerdings haben nicht alle einen vollen Versorgungsauftrag. Neben Frankfurt (Oder) sind weitere Hautärzte in Bad Saarow, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde und Storkow tätig." Den Versorgungsgrad, der sich an der Anzahl der Ärzte und Einwohner bemisst, gibt die KVBB zum 31. März dieses Jahres für die Dermatologie im Bereich Oder-Spree/Frankfurt mit 88,4 Prozent an. Er dürfte sich nun verschlechtert haben. Da ist es auch nicht tröstlich, dass im Nachbarkreis Märkisch-Oderland der Versorgungsgrad gerade einmal bei 37 Prozent liegt. Zumal jeder, der schon einmal einen Facharzttermin haben wollte, die Prozentzahl sowieso als rein theoretische Größen nimmt.

Ansiedlung von Fachärzten wird unterstützt

Immerhin ist das Problem erkannt und die KVBB unterstützt bei unterversorgten Regionen die Ansiedlung von Fachärzten oder speziell im Fall der Stadt Eisenhüttenstadt sogar bei Hausärzten. Was die Hautärzte anlangt, teilt die KVBB mit: "Ja, wir unterstützen die Ansiedlung eines Hautarztes in Frankfurt (Oder) finanziell. Bis zu 55 000 Euro gibt es für die Übernahme einer hautärztlichen Praxis. Die Neugründung einer Praxis kann mit bis zu 30 000 Euro gefördert werden. Die Anstellung eines Hautarztes in einer Praxis oder einem Medizinischen Versorgungszentrum kann ebenfalls mit bis zu 30 000 Euro unterstützt werden."

Immerhin gibt es Hoffnung, dass sich die Situation zumindest im großen Planungsbereich Oder-Spree/Frankfurt entspannen könnte. Im Februar berichtete die KVBB, dass sich die Anstellung einer Hautärztin in Frankfurt zerschlagen habe. Nun teilt Christian Wehry mit: "Beim Zulassungsausschuss der KVBB liegen aktuell zwei Anträge für Dermatologie in Frankfurt (Oder) vor. Voraussichtlich entscheidet der Zulassungsausschuss am 19. August dieses Jahres über die Anträge." Das würde dann tatsächlich eine deutliche Entspannung bringen, denn dass eine Praxis in nächster Zeit im Planungsbereich aufgegeben wird, davon ist nicht auszugehen, zumindest teilt die KVBB mit: "Dazu haben wir im Moment keine konkreten Informationen aus der Region."