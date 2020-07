Will eine kleinere Lösung erreichen: Renate Bauer liegt besonders der Schutz der alten Bäume am Herzen. © Foto: Annette Herold

In Gefahr: Wenn die Brücke über den Stolpkanal auf der Grenze zwischen Woltersdorf und Rüdersdorf tatsächlich so gebaut wird wie geplant, wird sich die Landschaft an beiden Ufern deutlich verändern. © Foto: Annette Herold

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Seit 2014 ist sie Engstelle und nur noch einseitig befahrbar. Im Herbst soll mit den Bauarbeiten für die neue Brücke über den Stolpkanal begonnen werden, über die die Landesstraße L30 Woltersdorf und Rüdersdorf verbindet. Nicht mehr an der Ampel warten müssen – schon deshalb wird der Neubau von manchem herbeigesehnt. Für den Landesbetrieb Bauen und Verkehr aber gibt es handfestere Gründe: Der Zustand der maroden Brücke verschlechtert sich mit jedem Monat, der ins Land geht.

Die Vorfreude ist aber nicht ungetrübt. Beim Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) sind Verfahren gegen den Planfeststellungsbeschluss anhängig, der die rechtliche Grundlage für den Bau bildet. Geklagt haben zwei Privatpersonen und der Naturschutzbund Nabu, wie Gerichtssprecher Karsten Diesel berichtet.

Dazu gehört Renate Bauer, seit Ende 2018 Eigentümerin des Hauses, das zuletzt die Pizzeria "Roma" beherbergte. Was ihr vor allem gegen den Strich geht? Alte Bäume sollen dem Bau zum Opfer fallen. Sie sei dazu auch mit dem Landesamt "gut im Gespräch" gewesen und aus allen Wolken gefallen, als die Behörde doch Mitte Mai den Planfeststellungsbeschluss veröffentlichte.

Darin ist vorgesehen, dass die neue Brücke breiter werden soll als die jetzige – und mit Geh- und Radwegen auf beiden Seiten versehen. Die werden zunächst ins Nichts führen, denn weder auf Woltersdorfer noch auf Rüdersdorfer Seite sind bisher entsprechende Anbindungen geplant. Wohl aber perspektivisch vorgesehen, wie es aus beiden Gemeindeverwaltungen heißt. "Eine Brücke soll um die 70 Jahre halten, da wäre es sträflich, sich durch eine schmalere Brücke eine Option zu verbauen", sagt Uwe Behr, Leiter der Abteilung Bauen in der Rüdersdorfer Verwaltung. Kerstin Marsand, Bauamtsleiterin im Woltersdorfer Rathaus, verweist auf die Bedeutung der Brücke für den Schülerverkehr. Schulwegsicherheit sei auch für die Gemeindevertreter ein Argument gewesen, dem Vorhaben zuzustimmen.

Gegen eine neue Brücke hat Renate Bauer überhaupt nichts. Sie fragt sich nur, ob die nicht auch eine Nummer kleiner gebaut werden könnte, mit nur einem Geh- und Radweg, und auch so, dass etwa die drei alten Eichen am Stolpkanal erhalten bleiben. Margitta Hegert, auf Rüdersdorfer Seite am Kanal zu Hause, stimmt ihr zu. Was der Rüdersdorferin unter anderem Sorgen bereitet: "Wenn die Bäume weg sind, haben wir freies Feld, über das der Wind pfeift." Zudem macht sie sich Gedanken um ihr Haus, das bei Bauarbeiten mit schwerem Gerät Schaden nehmen könnte.

Akteneinsicht beantragt

Beim Landesamt will man sich derzeit zu dem Vorhaben nicht äußern. Sprecherin Birgit Schuster verweist zur Begründung auf das laufende Verfahren. Gerichtssprecher Diesel sagt, die Kläger hätten über ihre Anwälte Akteneinsicht beantragt. Das sei üblich, um Klagen näher zu begründen. Auf der anderen Seite habe jetzt das Landesamt Zeit, Stellung zu nehmen.

Nach jetzigem Stand könnten die Bauarbeiten dennoch beginnen. Die Klagen haben nach Gesetzeslage keine aufschiebende Wirkung, wie der Gerichtssprecher erläutert. Es stehe den Klägern aber frei, Eilverfahren anzustrengen, die einen Baustart zunächst unmöglich machten. Nach bisheriger Planung soll ab Herbst gebaut werden.

Der Planfeststellungsbeschluss im Internet: www.o-sp.de/lbvbrandenburg/plan/uebersicht.php?pid=33288