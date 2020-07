Berlin (NBR) Nicht nur die Gesellschaft scheint sich in vielen politischen Fragen immer deutlicher zu spalten. Auch an den Rändern gehen die Extremen mit zunehmender Härte vor. Es ist dabei nicht so sehr die Zahl der Taten, die jeden Demokraten erschrecken muss, sondern die Intensität der Gewalt. Drei vollendete Morde durch Rechtsextreme und zwei versuchte durch Linksextreme listet der Verfassungsschutz für das vergangene Jahr auf. Ein trauriger Befund.

Es wundert nicht, dass Innenminister Horst Seehofer Hass und Hetze als Nährboden für solch schreckliche Bluttaten wie den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder die Attentate von Halle und Hanau benennt. Vor der körperlichen Gewalt kommt die Gewalt der Sprache – mit jedem herabwürdigenden Tweet und jeder Beschimpfung im Internet.

Deshalb ist es wichtig, dass es mit dem Gesetz gegen Hasskriminalität seit Neuestem ein Instrument gibt, das solche Hetzer aus der Anonymität reißen kann. Jeder, der Hass verbreitet oder Morddrohungen ausstößt, muss künftig damit rechnen, vor Gericht zu landen. So wie außerhalb des Internets auch.

