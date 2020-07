Elke Kögler

Fürstenberg (MOZ) Der 40-jährige Mann, der seine 34-jährige Lebensgefährtin in Fürstenberg gewürgt und durch die Wohnung geschleift hat (GZ berichtete), sitzt seit dem späten Dienstagabend im Gefängnis in Wulkow. Dies ist von der Staatsanwaltschaft Neuruppin angeordnet worden, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau erlitt am Dienstagabend Schnittverletzungen durch Scherben, die auf dem Küchenboden der Wohnung in der Berliner Straße lagen, und wurde im Krankenhaus Gransee behandelt. Ihre vier Kinder wurden an den Kindernotdienst übergeben.