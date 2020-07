Hubertus Rößler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt startet am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Um 18 Uhr bittet Trainer Andreas Schmidt seine Mannschaft zum ersten Training. Das erste Testspiel wurde für den 17. Juli vereinbart, ab 18.30 Uhr geht es auf dem heimischen Sportplatz an der Waldstraße gegen den Oberligisten Victoria Seelow.

Am 24. Juli gibt es um 18.30 Uhr einen Test daheim gegen Blau-Weiss Markendorf aus der Landesklasse, am 29. Juli (18.30 Uhr) geht es nach Breesen zum Landesligisten BSV Guben Nord. In der selben Liga spielt Blau-Weiss Briesen, gegen die es am 1. August um 13 Uhr daheim geht. Das abschließende Testspiel gegen den Nord-Landesligisten FC Schwedt wird am 8. August um 13 Uhr ebenfalls an der Waldstraße ausgetragen. Eine Woche später steigt der FC Eisenhüttenstadt dann in den Landespokal ein und am 22. August startet das Team zuhause gegen Preussen Eberswalde in die Brandenburgliga.

Der FCE vermeldet bislang drei Abgänge: Nico Fischer (Ziel unbekannt), Matthias Kreutzer (Karriereende) und Alexander Mauch (SG Wiesenau).