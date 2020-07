Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Unter der Ägide der Grundstücksentwicklungsgesellschaft STAB – eine 100-prozentige Tochter der Stadt – soll eine neue Bleibe für die Tafel Bernau errichtet werden. Das erklärte Bürgermeister André Stahl (Linke) auf Nachfrage dieser Zeitung.

Das Projekt, auf einem Grundstück der Stadt an der Oranienburger Straße eine Halle für die Tafel Bernau zu errichten, werde weiter verfolgt, sagte Stahl

Ende vergangener Woche hatte es im Rathaus noch einmal eine Gesprächsrunde zwischen Tafel-Gründer Norbert Weich und Tafel-Koordinator Peter Raske auf der einen sowie dem Bernauer Bürgermeister und Landrat Daniel Kurth (SPD) auf der anderen Seite gegeben. Dabei hatte die Stadt den Vertretern des Vereins wiederholt die Immobilie an der Oranienburger Straße angeboten.

Skepsis bei Tafelgründer

Im Frühjahr war der Tafel die Kündigung des Mietvertrages für ihr angestammtes Gelände an der Rüdnitzer Chaussee angekündigt worden. Bereits damals hatte die Stadt dem Verein das Grundstück an der Oranienburger Straße als Ersatz angeboten. Allerdings waren Norbert Weich und Peter Raske von der Immobilie nicht begeistert. Sie befanden das Gelände als zu klein für die Unterbringung der Tafel und deren Fahrzeuge sowie des Sozialen Möbellagers.

Die Suche des Vereins nach einem anderen für die Tafel geeigneten Gelände gestaltete sich schwierig. Auf dem freien Markt werden in Bernau nur wenige Immobilien angeboten. Die Preise sind entsprechend hoch. "Vier Millionen Euro können wir nicht finanzieren", nannte Norbert Weich beim jüngsten Besuch von Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) ein Beispiel. Zudem ist auch nicht jeder Standort geeignet. Bei den Kunden der Tafel handelt es sich bekanntlich um sozial Bedürftige, die sich weite Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln schon allein finanziell nicht leisten können. Eine Bleibe für den Verein am Rande der Stadt kommt daher von vornherein nicht in Betracht. Das städtische Areal an der Oranienburger Straße liegt da vergleichsweise noch günstig, zumal sich direkt vor der Tür eine Bushaltestelle befindet.

Allerdings drängt nun die Zeit. Bis zum 30. September muss die Tafel den Standort an der Rüdnitzer Chaussee geräumt haben. Bevor die etwa 200 Quadratmeter große Halle an der Oranienburger Straße mit Tafelladen und -café, Lager- und Büroräumen sowie Sanitärtrakt errichtet werden kann, bedarf es einer baurechtlichen Genehmigung durch den Landkreis. Ob die in den verbleibenden zwölf Wochen zu erhalten ist, bleibt fraglich.

Unterstützung vom Landkreis

Dennoch: "Die Stadt wird mit Unterstützung des Landkreises die räumlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Tafel weiter ihrer Aufgabe nachgehen kann – der Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige", versichert Bürgermeister Stahl. Für die Weiterführung des Sozialen Möbellagers an der Oranienburger Straße sieht aber auch er keine Möglichkeit. Und was die Befürchtungen von Tafelkoordinator Peter Raske anbelangt, auf dem Areal gebe es keinen Platz, um die Fahrzeuge und Transportkisten sicher unterzustellen, erwidert der Rathauschef: "Erst muss die Halle stehen, dann schauen wir, wie viel Platz noch vorhanden ist. Aber ich kann versichern: Es wird eine Möglichkeit geben, die Autos abzustellen."