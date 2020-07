Odin Tietsche

Marwitz (MOZ) Eine stark alkoholisierte 50-Jährige hat in der Nacht zu Mittwoch einen Polizisten gebissen, weil dieser sie nicht mit dem Auto losfahren lassen wollte. Ein Zeuge hatte sich zuvor gegen 4 Uhr bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass die betrunkene Frau mit dem Wagen losfahren wollte. Als die Beamten eintrafen und ihr die Autoschlüssel abnehmen wollten, schlug sie einem der Beamten ins Gesicht und wurde daraufhin am Boden fixiert. Dabei biss sie einen Polizisten in den Arm. Gegen die Frau wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.