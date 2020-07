Elke Kögler

Fürstenberg (MOZ) Eine 81-jährige Oberhavelerin ist am Mittwoch, gegen 11.25 Uhr, bei einem Unfall mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 96 bei Fürstenberg verletzt worden. Die Frau kam laut Polizei offenbar aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kam mit ihrem Auto in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Sie verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 5 000 Euro.