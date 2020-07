Elke Kögler

Schildow (MOZ) Eine 45-jährige Schildowerin fuhr am Donnerstag, gegen 9.35 Uhr, auf dem Geh- und Radweg neben der Franz-Schmidt-Straße in Schildow, stürzte und verletzte sich dabei. Die Frau rutschte nach Erkenntnissen der Polizeibeamten offenbar von ihrem Fahrradlenker ab. Sie verletzte sich am Kinn und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt ist bei dem Unfall ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro entstanden.