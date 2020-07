MOZ

Neuruppin Obst, Gemüse und Blumen im eigenen Garten mit Wasser versorgen, das Planschbecken für die Kinder füllen: Viel von dem geschieht nicht mit Leitungs-, sondern mit Brunnenwasser. Ob das eigene Brunnenwasser zu Hause dafür überhaupt geeignet ist, können Ruppiner am Montag, 20. Juli, von der Organisation VSR-Gewässerschutz auf dem Neuruppiner Schulplatz prüfen lassen. Dem Verein zufolge besteht die Gefahr, dass Nitrate und Pestizide das Grundwasser verschmutzen – vor allem in landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen. Auch Krankheitserreger könnten ins Wasser gelangen.

Wasserproben können am 20. Juli in der Zeit von 15 bis 17 Uhr am Labormobil abgegeben werden. Dafür sollten Mineralwasserflaschen genutzt werden, am besten bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter-Kunststoffflaschen. Der Diplom-Physiker Harald Gülzow wird die Untersuchungen durchführen. Im Vorfeld wurde ein Hygiene- und Abstandsplan erstellt, damit alle sicher ihre Wasserprobe abgeben und trotz der Corona-Pandemie ausführlich beraten werden können, versichert Gülzow, der auch Sprecher der Organisation ist.

Gegen die Zahlung von zwölf Euro wird das Brunnenwasser auf Nitrat-, Säure- und Salzgehalt geprüft. Das geschieht direkt vor Ort, so dass die Ergebnisse gegen Ende der Aktion vorliegen und abgeholt werden können. Umfangreichere Untersuchungen – auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien – sind auch möglich, aber mit weiteren Kosten verbunden. Das Ergebnis gibt es dann per Post.

Wofür das Wasser geeignet ist

Das Team vom VSR-Gewässerschutz informiert die Ruppiner dann auch gleich, wofür ihr Brunnenwasser anhand der Messergebnisse geeignet ist. Harald Gülzow berät Interessierte auch jeden Freitag zwischen 10 und 13 Uhr unter 02831 9763342 zum Thema Brunnenwasser-Qualität.

Den VSR-Gewässerschutz gibt es seit fast 40 Jahren. Die Umweltorganisation setzt sich für den Schutz von Grund- und Oberflächenwasser gegen Verunreinigungen ein.