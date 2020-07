MOZ

Bernau (MOZ) Jeden Samstag um 10 Uhr kommen die Besucher des Wochenmarktes in der Bürgermeisterstraße in den Genuss eines kleinen und besonderen Kulturerlebnisses.

An diesem Sonnabend präsentieren bei "Musik im Korb" junge Künstler von "Die Open Stage e. V." ihr Können. Mathis, Magdalena und Leo präsentieren auf Klavier, Cajon und Violine eine Auswahl von deutsch- und englischsprachigen Popsongs, Comedy-Liedern von Bodo Wartke sowie selbstgeschriebene Stücke.

Die drei Studierenden, die in Potsdam wohnen, machen seit ihrer Schulzeit in Bernau gemeinsam Musik und organisieren mit ihrem Verein "Die Open Stage" Veranstaltungen für junge Talente, bei denen sie an verschiedenen Orten eine offene Bühne anbieten. "Im Zuge der Corona-Krise haben wir nun lange auf das Musizieren verzichten müssen. Am 11. Juli ist es endlich wieder soweit und wir stehen vertretungsweise für all die Leute, die sonst mit uns Musik machen, auf der Bühne", sagt das Trio.

Das Konzert am Sonnabend beginnt um 10 Uhr am Stadtbrunnen neben dem alten Rathaus. Der Eintritt ist frei.