Dorothee Torebko

Berlin Brandenburg ist eines der Schlusslichter bei der Reaktivierung von Schienenwegen in ganz Deutschland. Nur 56 von 933 Kilometern Schiene wurden in der Mark seit der Bahnreform 1994 wieder ans Netz angeschlossen. Das geht aus einer Aufstellung von Allianz pro Schiene und dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen hervor, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.

Damit ist Brandenburg vor Schleswig-Holstein, dem Saarland und Bremen eines der Länder, in dem am wenigsten in Sachen Streckenreaktivierung getan wurde. Zwar hat sich in Brandenburg damit kaum etwas getan, doch für Gesamtdeutschland ziehen die Verbände für das vergangene Jahr ein positives Fazit. So wurde die Reaktivierung von Strecken in das Gemeindefinanzierungsgesetz aufgenommen – damit kann sie durch Bundesmittel gefördert werden. 106 Kilometer wurden wieder in Betrieb genommen – das ist ein Neuntel der Strecken, die seit der Bahnreform 1994 reaktiviert wurden.

Wenn es nach den Verbänden geht, sollen es noch mehr werden. 238 Strecken mit 4016 Kilometern könnten wieder an das Netz angeschlossen werden. Dabei gehe es nicht nur um das Ziel der Bundesregierung, eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 und eine Steigerung des Güterverkehrs auf der Schiene zu erreichen. "Mobilität ist auch eine soziale Frage", sagte Allianz-­pro-Schiene-Geschäftsführer Dirk Flege. Mit den reaktivierten Strecken würde der ländliche Raum wieder angeschlossen.