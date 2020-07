Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Straßensperrung in der Innenstadt. Alle Autofahrer suchen die kürzeste Umleitungsstrecke. Und dort staut sich dann der Verkehr. Für dieses Problem haben Studenten des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts (HPI) eine neue Software-Lösung entwickelt. Sie schlägt Autofahrern Alternativrouten vor. Und zwar nicht die Strecke, die für den einzelnen die schnellste ist. Sie betrachtet alle Autos, die dort gerade unterwegs sind und empfiehlt solche Alternativen, die allen helfen, rasch ans Ziel zu kommen.

So soll vermieden werden, dass sich der Verkehr auf bestimmten Ausweichstrecken ballt. Neu an dem Ansatz der Studenten ist: "Wir beziehen das psychologische Fahrverhalten mit ein", sagt Maximilian Böther, Informatik-Student am HPI. Bei der Berechnung von Alternativen wird beispielsweise mit kalkuliert, welchen Zeitverlust Fahrer für Umwege tolerieren. Die Daten für die Berechnung bezieht die Software von Systemen zur Verkehrsüberwachung. Die Streckenvorschläge sehen die Fahrer dann beispielsweise in ihrem Navi.

Das Projekt wurde am Donnerstag auf dem sogenannten Bachelorpodium vorgestellt. Absolventen des Instituts stellen dort Forschungsarbeiten vor. Dazu zählt eine Arbeit für fälschungssichere Zeugnisse. Derzeit würden etwa ein Drittel aller Bewerbungen als gefälscht oder aufgehübscht eingestuft, die Tendenz sei steigend, heißt es in einer Mitteilung des HPI. Die fortschreitende Digitalisierung mache es einfacher denn je, Dokumente zu manipulieren. Studierende haben nun eine digitale Sig­natur entwickelt, die das verhindern soll. Sie funktioniert wie ein Briefsiegel. So wie man an einem Wachssiegel erkennt, ob es gebrochen wurde, zeigt die digitale Sig­natur an, ob der Inhalt des Dokuments manipuliert ist. Sie liefert außerdem Informationen, wer das Dokument versiegelt hat und sichert so dessen Authentizität. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit internationalen Universitäten. Sie wollen eine globale Infrastruktur für fälschungssichere Dokumente vorantreiben.

Weitere Bachelor-Projekte beschäftigen sich mit einer Vorhersage von exakten Ankunftszeiten von Güterzügen, dem Einsatz von Sensoren oder der Auswertung medizinischer Bilddaten. 13 Teams präsentierten IT-Lösungen, an denen sie zwei Semester zusammen mit Institutionen und Unternehmen gearbeitet haben.

So entstand das Projekt zur Stauvermeidung in Innenstädten von Maximilian Böther und seinen Kommilitonen zusammen mit dem Unternehmen TomTom. Die Studierenden hoffen nun, dass ihre Lösung praktisch Anwendung findet, sagt Böther. Er beendet gerade seine Bachelorarbeit, die innerhalb des Projektes entstand. Vorgestellt haben die Informatiker ihre Arbeit bei einem Live-Streaming. Normalerweise finden die Präsentationen, die es seit 2005 zum Abschluss des Studienjahres gibt, in einem großen Hörsaal vor Publikum statt.