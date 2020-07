Das Ehepaar Lipps hat einen Ruhepunkt bei Liepe gefunden. Nun ist ein Kochbuch entstanden mit heimischen Produkten. Astrid Lipps hat sich in Liepe niedergelassen und ein Kochbuch geschrieben. © Foto: Matthias Wagner

Matthias Wagner

Liepe Essen hält Leib und Seele zusammen, heißt es. Dieses vitale Zusammenspiel hat Astrid Lipps schon von jeher begeistert. Die frühere Rechtsanwältin und Notarin lebt mit ihrem Mann auf dem Lieper Vorwerk.

"Janz weit draußen", würde der Berliner sagen. Das Paar war bis zum Ruhestand in Kanzleien tätig, immer eingeschränkt – bis heute. Zwar gibt es noch einen Berliner Wohnsitz, der spiele allerdings im Laufe der Zeit eine immer kleinere Rolle, sagt Wolfgang Lipps. Das fällt angesichts der traumhaften Landschaft und der himmlischen Ruhe auf dem Vorwerk leicht zu glauben. Wer dort ankommt, hat alsbald den Wunsch nie wieder wegzugehen.

Der weite Blick ins Land und der Wandel der Jahreszeiten haben Astrid Lipps dann auch im Lichte ihres leidenschaftlichen Hobbys, dem Kochen, dazu inspiriert jahrelang angesammelte Rezepte, die stets mehr nach Gefühl denn nach Gramm und Milliliter zur kulinarischen Raffinesse reiften, zu Papier zu bringen und mit entsprechenden Mengenangaben auszustatten. So wird zukünftig ein Nachkochen möglich.

Es sollte aber kein gewöhnliches Kochbuch werden, verrät Astrid Lipps. Die Idee war, die Gerichte in den Lauf der Monate einzubetten, gewissermaßen ein für jede Jahreszeit typisches, saisonales Essen zu präsentieren.

Entstanden sind auf diese Weise 60 Rezepte auf zwölf Monate verteilt. Von einfach bis gehoben und anspruchsvoll, mit Bildern von Achim Roscher und einer kleinen Einführung. Es ist, als ob Wetter und Natur die geheimen Zutaten dazu gegeben hätten.

"Ein kulinarischer Ausflug ins Grüne", heißt es in der Einleitung des nun vorgelegten Kochbuchs, das in Buchhandlungen zu bekommen ist. Wolfgang Lipps hat wunderschöne, dem jeweiligen Monat angepasste Landschaftsaufnahmen beigesteuert. Die Gerichte sind so vielfältig wie der Jahreskreis und voller Fantasie.

So finden sich für Juli marinierte Zucchini mit gerösteten Sonnenblumenkernen, geeiste Tomatensuppe, Schnitzel von der Maispoularde mit Zitronenbutter, gegrillte Forelle mit asiatischem Gurkensalat sowie ein verführerischer Himbeertraum als Dessert.

Orangentraum zur Weihnacht

Ganz anders zeigt sich der Dezember. Carpaccio von geräucherter Gänsebrust eröffnet den Reigen, der unter anderem mit Rehrückenmedaillons seine Fortsetzung findet. Ein zarter Orangenhauch bildet den süßen Abschluss. Ein bisschen weihnachtlich eben.

"In Berlin ist das Leben gefühlt hektischer, mit dem Essen ist man schneller bei der Hand", stellt Astrid Lipps fest. Auf dem Land findet sie Ruhe und Ausgeglichenheit. "Das ist hier ein wirklicher Sehnsuchtsort", schwärmt sie. Das Kochbuch ist auch in der Buchhandlung Mahler in Eberswalde erhältlich.

Nähere Informationen unter www.lieper-landlust .de