Bernau Genau vor 92 Jahren erfolgte die Grundsteinlegung für die Bundesschule des allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau-Waldfrieden. Jetzt, am 29. Juli, wird der Grundstein für das Unesco-Besucherzentrum auf dem Hannes-Meyer-Campus in Waldfrieden gelegt.

Am 22. Juni haben die Arbeiten für das Besucherzentrum des Unesco-Welterbes Bauhaus Denkmal Bundesschule Bernau mit der Errichtung der Bauzäune und Containeranlage und den ersten Erdbauarbeiten. Die Kosten für das Bauwerk betragen nach aktuellem Stand zwei Millionen Euro. Davon stammen 667 000 Euro aus dem Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" gefördert werden. Finanziert und gebaut wird das Besucherzentrum von der Stadt Bernau. Betreiber wird die BeSt Bernauer Stadtmarketing GmbH.

Der aus Beton, Glas und Stahl entworfene Pavillonbau von Steimle Architekten aus Stuttgart soll sich durch seine Transparenz auf dem Bauhaus Campus Bernau einpassen. Schon von außen werden die Besucher Einblicke in die Ausstellung bekommen und so zum Hereinkommen eingeladen.

Mit der Eintragung des Bauhaus Denkmals in die Welterbe-Liste der Unesco im Jahr 2017 hat sich das Besucheraufkommen stetig erhöht. Das Gebäude gilt als "lebendes" Denkmal, das von der Handwerkskammer Berlin als Lehrlingsinternat genutzt wird. Der Zugang soll mit dem Bau des Besucherzentrum ausgebaut werden.