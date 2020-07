Boris Kruse

Willkommen in der ironiefreien Zone: Bloody Heels aus dem lettischen Riga spielen schillernden, selbstbewussten Hair-Metal im Stile der späten 80er-Jahre. Hymnische Melodiebögen, donnerndes Schlagzeug und fingerfertige Angeber-Gitarrensoli dominieren ihr drittes Album "Ignite The Sky" – das erste, mit dem sie nach einem Wechsel des Plattenlabels den internationalen Markt erobern wollen. Und das könnte ihnen zumindest für die Heavy-­Metal-Szene auch tatsächlich glücken.

Denn diese Band ist so herrlich altmodisch, so unbeirrt an den ästhetischen Maßstäben einer untergegangenen Epoche orientiert, dass es Freude bereitet, mit ihnen in Klischees zu baden. Vier Männlichkeits-Fanatiker mit Langhaar-Föhnfrisuren geben alles, um, so der Titel, den Himmel zu entzünden. Wie so viele Bands aus dem goldenen Jahrzehnt des Heavy-Rock beherrschen Bloody Heels bei aller ausgestellten Härte auch poppige Stimmungen. Das beweisen ihre Single "Criminal Masterminds" und die obligatorische Ballade "Silhouette". Sänger Valts Berzins alias Vicky White shoutet dazu mal mit rauchiger Stimme, mal versucht er sich in romantischem Säuseln. Bizarr – und sehr unterhaltsam.

Bloody Heels: "Ignite The Sky" (Frontiers/Soulfood)