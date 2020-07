Probesitzen auf der Burgmauer: Violinistin Elizabeth Balmas gibt am 15. August in Storkow ein Konzert. © Foto: promo

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Auch in Storkow hat die Corona-Pandemie zahlreichen Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Juni gab es weder Stadtfest noch Tag der Bundeswehr.

Im August wird die Stadt im Gegensatz zu anderen Jahren nicht ein ganzes Wochenende lang von jungen Menschen geflutet – das Musikfestival Alinae Lumr ist im Corona-Jahr passé. Auch das Rad-Scharmützel im September fällt aus, um nur die größten ursprünglich geplanten Ereignisse zu nennen. Aber: Es wird den "Storkower Sommer" geben. Unter dieser Überschrift hat Stefanie Lemcke, die sich auf der Burg um das Veranstaltungsprogramm kümmert, für die Zeit zwischen 26. Juli und 29. August neun Termine auf die Beine gestellt, die unter Corona-Bedingungen stattfinden können. Und es könnten sogar noch mehr werden. "Künstler, die Lust haben, etwas bei uns zu machen, können sich gerne noch melden", sagt sie.

An zwei der Abende ist Lemcke selber ganz entscheidend beteiligt. Um die Zahl der Termine aufzustocken, hat sie das "Kneipenquiz" ersonnen. Als Vorbild dienten ihr die Quiz-Abende, wie sie vor allem in Pubs auf den britischen Inseln bekannt und beliebt sind. Um den Corona-Vorschriften folgen zu können, finden die Rate-Runden in Storkow auf dem Burghof statt (am 31. Juli und 21. August, jeweils 19 Uhr). "Ich hatte so etwas schon längere Zeit im Kopf", sagt die Veranstaltungsmanagerin. Auf dem Burghof werden Biertischgarnituren aufgestellt, die Mannschaften bestehen aus jeweils sechs Personen. Aus fünf verschiedenen Themengebieten sind jeweils zehn Fragen zu beantworten, für die besten Teilnehmer locken Preise. "Die ersten Teams haben sich schon angemeldet", sagt Lemcke, die an den Quiz-Abenden gemeinsam mit ihrer Kollegin Franziska Kowalsky vom Besucherzentrum des Naturparks Dahme-Heideseen auch als Moderatorin auftritt.

Den Auftakt des "Storkower Sommer" machen am 26. Juli die Fürstenwalder Sopranistin Andrea Chudak, Bass-Bariton Marlon Maia und Tobias Hagge (Bariton und Klavier). Unter dem Titel "Im Feuerstrom der Reben" singen sie Lieder aus Opern, Operetten und Musicals von Wolfgan Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Franz Lehar, Paul Abraham, Andrew Lloyd Webber und vielen mehr. Von 14. bis 16. August gibt es drei Tage hintereinander Programm. Zunächst präsentiert Fotograf Kai-Uwe Küchler Bilder aus Norwegen; begleitet wird er dabei vom Musikduo Kelpie (Kerstin Blodig und Ian Melrose). Am Folgeabend tritt Violinistin Elizabeth Balmas auf. Sie tritt die Nachfolge an von Hans-Joachim Scheitzbach, der seine beliebte Klassik-Reihe nach vielen Jahren 2019 beendet hat. Am Nachmittag des 16. August gibt des den "Sonntag mit Musik". Stargast ist Dagmar Frederic, außerdem sind Ronny Gander und das Duo Thomasius dabei. "Dieser Termin hat sich ganz kurzfristig noch ergeben", berichtet Lemcke erfreut.

Dann folgt das zweite Kneipenquiz, ehe am 26. und 27. August an zwei Terminen das übliche Benefizkonzert der Stadt Storkow und der Bundeswehr stattfindet. Es spielt das Landespolizeiorchester. Am 29. August schließlich macht das bereits vor Ausbruch der Pandemie geplante Konzert von The Beatless mit Song von den Beatles sowie von Simon & Garfunkel den Abschluss.

Maximal 250 Tickets je Abend

Alle Veranstaltungen finden unter Corona-Bedingungen statt. Damit sich die Künstler nicht zu nahe kommen, wird die Bühne für die Benefizkonzerte und für The Beatless um 40 Quadratmeter vergrößert. Damit die Besucher Abstand halten können, werden je Abend nur maximal 250 Eintrittskarten verkauft. Das hat zur Folge, dass es für das Konzert von Elizabeth Balmas nur noch Restkarten gibt. Der Vorverkauf dafür hatte schon vor Ausbruch der Pandemie begonnen. "170 Tickets sind schon weg", sagt Lemcke. Eigentlich haben auf dem Burghof bei Bestuhlung 650 Menschen Platz, im Stehen sogar 1000.

Anmeldung zum Kneipenquiz: Tourist-Info, Tel. 033678 73108; Startgeld: 10 Euro pro Mannschaft.