Jan-Henrik Hnida und Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gemütliche Touren mit dem Riesenrad, Fischbrötchen, Bratwurst und Entenrennen, krachende Konzerte auf vielen Bühnen: All das hätte es an diesem Wochenende in Frankfurt (Oder) und Słubice beim 17. Hansestadtfest gegeben. Hätte. Bekanntermaßen kam es anders. Was bleibt, ist ein kleiner Blick zurück – um sich auf den Bunten Hering im nächsten Jahr vom 8. bis 11. Juli 2021 zu freuen.

Frankfurt feierte die Feste schon immer wie sie fallen. Im Jahr 2003 fiel die Party besonders groß aus. Damals beging die Stadt ihren 750. Geburtstag, mit Europagarten, Hansetagen und großem Stadtfest samt Festumzug. "Das Festkomitee hatte tolle Arbeit geleistet, der Schwung wurde mitgenommen und ein großes, jährliches Stadtfest aus der Taufe gehoben", erzählt Robert Reuter, Eventchef bei der Messe- und Veranstaltungs GmbH. Ideengeber und Initiator für den ersten Bunten Hering war Markus Derling, der damalige Kulturdezernent der Stadt, Mitveranstalter der Verein Frankfurt 2003. Der Hering – der golden auch über dem Rathaus schwebt – sollte an die Hansetradition anknüpfen, das Fest immer um den 12. Juli herum stattfinden, dem Stadtgeburtstag. Erste Stargäste waren 2004: Bell, Book and Candle (Rescue me) und Haddaway (What ist love). Damals wie heute wurde der Bunte Hering vor allem von Sponsoren aus Frankfurt mitfinanziert: Stadtwerke, Wohnungswirtschaft, Brauerei, auch das Märkische Medienhaus und viele mehr machten vieles möglich: Tausende Enten auf der Oder. Riesenräder. Feuerwerke über der Stadtbrücke. Riesensandburgen. Spektakuläre Stuntshows. Public Viewing zu Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften.

Dazu gaben sich Jahr für Jahr nationale und internationale Stars die Klinke in die Hand. Zu den Top-Acts bisher gehörten: Matthias Reim (2005), Michelle (2006), Texas Lightning und Culcha Candela (2007), Karat und Subway to Sally (2008), Right Said Fred (2009), Gunter Gabriel und Kim Wilde (2010), Kensington Road (2011), Jürgen Drews und Max Mutzke (2012), 17 Hippies (2013), Purple Schulz und Alphaville (2014), The Rubettes (2015), East 17 und Münchner Freiheit (2016), DJ Ötzi (2017), Spider Murphy Gang (2018), Nazareth und Dr. Motte (2019). Das Konzept kam und kommt an. Mehr als 100 000 Besucher besuchen das größte Volksfest Ostbrandenburgs jedes Jahr.

Seit 2008 feiern Słubice und Frankfurt das Stadtfest gemeinsam. In der Nachbarstadt heißt es Swawolny Kogucik – das verrückte Hühnchen. Auf ein ausgelassenes Neues im nächsten Jahr!