Matthias Henke

Stechlin "Verbesserung der Unterrichtung der Gemeindevertretung durch den Amtsdirektor sowie der Transparenz kommunaler Institutionen und ihres Handelns für die Öffentlichkeit." Diese etwas gespreizte Formulierung fand sich jüngst auf der Tagesordnung der Stechliner Gemeindevertreter wieder.

Mario Ledderhose (parteilos), der die Behandlung dieses Punkt gemeinsam mit Christian Dienst (Bündnis 90/Grüne) beantragt hatte, warb um Verständnis. "Ich habe keine bessere Formulierung gefunden und diese aus der Kommunalverfassung übernommen. Ich glaube aber, wir müssen darüber reden, besser miteinander zu kommunizieren. Es ist mein Anspruch als Gemeindevertreter, dass wir gut und produktiv miteinander arbeiten", sagte er.

Redebedarf zum Protokoll

Doch was war der konkrete Auslöser für ihn, den Punkt auf die Tagesordnung setzen zu lassen? Anfang des Jahres hatte Ledderhose die Idee, jeweils vier Wochen vor einer Versammlung der Gemeindevertreter interessierte Bürger zu einer Gesprächsrunde einzuladen, bei der in der Gemeinde möglicherweise anliegende Dinge besprochen werden sollten und Anregungen für den Rat gegeben werden konnten. Im Februar fand so eine Runde statt, die Gemeindevertretersitzung im März – coronabedingt – dann allerdings nicht. "Das Protokoll von Dezember war aber nicht zu bekommen, sogar an die Kommunalaufsicht sei meine Anfrage weitergeleitet worden, hieß es aus dem Amt", so Ledderhose, der sich davon irritiert zeigte. Das normale Prozedere sei, dass Mandatsträger sieben Tage vor einer Sitzung die Unterlagen erhalten. "Ich habe aber nicht verstanden, warum ich es nicht vorher haben kann", so der Gemeindevertreter weiter. "Das Problem war, ihnen das Protokoll zu geben, mit dem sie in Vorbereitung auf die nächste Sitzung arbeiten wollten, ohne dass es bestätigt wurde", erwiderte Vizeamtsdirektor Nico Zehmke daraufhin.

Mario Ledderhose holte sogleich weiter aus und sprach eine mögliche Änderung der Hauptsatzung an. Seien Schaukästen zur Bürgerinformation noch zeitgemäß? Könne das Ratsinformationssystem ausgebaut werden? Brauche es gar eine eigene Transparenzsatzung für die Gemeinde? "Ich als Gemeindevertreter vertrete die Einwohner. Um das tun zu können, muss ich mich ins Bild setzen können", sprang Christian Dienst Ledderhose bei. Protokolle könnten doch auch früher ins Ratsinformationssystem geladen werden, hieß es weiter. Tatsächlich geschah das zuletzt eher lückenhaft. Der Sitzungsturnus im Frühjahr fand coronabedingt zwar sehr reduziert statt, demzufolge die entsprechenden Gremien die Niederschriften noch nicht bestätigen konnten, doch von der davor regulär stattfindenden Sitzungsperiode im November und Dezember 2019 ist (Stand 9. Juli) lediglich das Protokoll der Sonnenberger Gemeindevertreter im Ratsinformationssystem abrufbar.

Tagesordnungspunkte erläutern

Amtsverwaltung und Bürgermeister könnten bei den Bürgern in Sachen Transparenz punkten. Als Beispiel für die aktuelle Sitzung wurde genannt, dass beim Punkt "Informationen zum Stand des Bebauungsplanes Erholungsgebiet Feldweg" auch hätte Erwähnung finden können, dass Vertreter der Erbengemeinschaft des betreffenden Grundstücks anwesend sein werden. Eine Lösung könnten zu jedem Tagesordnungspunkt drei erläuternde Halbsätze sein, was aus dem Publikum mit Applaus bedacht wurde. Fürsprecher aus dem Rat meldeten sich nicht zu Wort, nicht zuletzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit – die Zeiger näherten sich 23 Uhr – kam es zu keiner weiteren Aussprache. Bürgermeister Roy Lepschies (WG Heimatverein/ Dollgower Bürger) versprach, die vorgetragenden Anregungen mitzunehmen.