Abendgottesdienst in Bricciuskirche

Bad Belzig Am Sonntag, 12. Juli, findet um 18.00 Uhr der nächste Abendgottesdienst in der Bricciuskirche in Bad Belzig statt. Diesmal steht der Abendgottesdienst unter dem Thema "Diesseits und jenseits von Eden: Gärten". Gestaltet wird er von Pfarrerin Christiane Moldenhauer und einem kleinen Projektchor.

"In der Traditionswelt der Bibel spielen Gärten immer wieder eine besondere Rolle", erklärt die Pfarrerin. "Außerdem passt das Thema natürlich in die Jahreszeit". Wenn das Wetter es zulässt, soll im Anschluss an den Gottesdienst im Freien noch gemeinsam gesungen werden.

Die Reihe der Abendgottesdienste findet einmal monatlich in der Bricciuskirche statt, in der Regel am 2. Sonntag im Monat. Die nächsten Termine wären demzufolge 16. August, 13. September, 11. Oktober, jeweils um 18.00 Uhr.