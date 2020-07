Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Zum Ende des Gesprächs wird Galina Porsch von einem Insekt gestochen. Kaffee auf dem Rasen verschüttend, rötet sich die Stelle schnell. Galina Porsch halbiert in der Küche eine Zwiebel und drückt sie behutsam auf den roten Punkt unter dem linken Auge. Die Fotos waren da schon im Kasten. Der Zwiebelabschluss könnte sinnbildlich zu verstehen sein.

Galina Porsch ist Heilpraktikerin. In ihrer Praxis für chinesische Medizin in Sommerfeld arbeitet sie mit Menschen. Ähnlichkeiten zum Häuten einer Zwiebel liegen auf der Hand. "Es ist eine Öffnung, die hier passiert", sagt sie. "Jemand kommt mit einem Thema, einem Problem, und wir finden gemeinsam heraus, dass da­runter eigentlich etwas ganz anderes steckt." Ob Kriegserfahrung bei den Älteren ("Sie können nicht loslassen.") oder ein Ärgernis, das sich als Gallenkolik Bahn bricht. Schicht für Schicht legt Galina Porsch es frei. Anders als bei einer Zwiebel kann das überraschend sein. Die Ursachen für Schmerz und Unwohlsein können weit zurückliegen.

"Man lässt sich aufeinander ein", sagt die 60-Jährige. Ihr gehe es um eine ganzheitliche Betrachtung, so die gelernte Ökonomin, die, wie sie sagt, "nach der Wende überqualifiziert war mit zu vielen Kindern. Mit 30, 32 war ich zu der Zeit auch nicht mehr jung, galt als alt." Also wohin? In Berlin Friedrichshain war sie als Umweltpädagogin aktiv, hat eine Station für Schulklassen mit ins Leben gerufen, sogar geholfen, den Beruf zu gründen. Auch in der Region machte sie weiter. "Wir hatten mitunter 120 Kinder auf dem Grundstück."

Als sie und ihr Mann sich kennenlernten, brachte jeder drei Kinder mit in die Beziehung. Neben allem absolvierte sie Ausbildungen, bildete sich weiter: fünf Jahre Atemtherapie Anfang der 90er-Jahre, Akupunktur-Studium, Heilpraktiker-Ausbildung, Fortbildungen. "Parallel habe ich immer gearbeitet und noch mal zwei Kinder bekommen. Mein Mann hat mich immer unterstützt, ohne ihn wäre vieles nicht möglich gewesen." Als sie ihm später den Insektenstich zeigt, schmiegt sie sich an seine Schulter. Er lächelt.

Zu Galina Porsch kommen Menschen mit Depressionen, Unwohlsein, Burn-out, Verlusterfahrungen. Sie kann sich einfühlen – auch dank eigener Erlebnisse. Die Räume in Kremmen (Kirchstraße) hat sie nach 20 Jahren aus persönlichen Gründen verlassen. Sie bietet ihre Arbeit nun auf dem Grundstück in Sommerfeld an – im einst von ihren Kindern bewohnten "Sternenhaus".

Nach Kremmen pflegt sie weiter Kontakt. Mit der Physiotherapie-Praxis Pleger plant sie ein Qigong-Angebot. "Ich bin jetzt 60, aber fühle mich noch jung." Ihr Angebot wird nur von Privatkassen bezahlt. Dennoch kämen 80 Prozent ihrer Patienten auf eigenen Wunsch und mit eigenem Geld. "Viele sind psychologisch überlastet oder haben emotionale Probleme." Oft seien diese in der Kindheit verwurzelt.

Ihre Behandlung sei kein Ersatz für einen Arztbesuch oder eine Therapiestunde. "Sie wirkt jedoch ergänzend." Galina Porsch selbst lernt stets dazu. "Was ich bin, bin ich durch meine Patienten. Durch sie habe ich mich entwickelt und verbessert."