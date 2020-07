BRAWO

Brandenburg an der Havel Am 13. September findet der "Tag des offenen Denkmals", Deutschlands größtes Kulturevent für die Denkmalpflege erstmals in digitaler Form statt. Als bundesweite Koordinatorin unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) alle Veranstalter dshalb ab sofort bei der Produktion digitaler Formate zur Teilnahme. Eine Technik-Hotline für technische Fragen, Online-Kurse und praktische Handreichungen bilden die kostenfreien Serviceleistungen der DSD.

Ab Juli können sich Denkmaleigentümer, städtische Institutionen oder Vereine montags, mittwochs und freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr bei technischen Fragen an die Technik-Hotline unter 0228 9091-477 der DSD wenden. Ziel ist es, Fragen oder Unsicherheiten zu Video-, Audio- oder Fotoproduktionen für den Tag des offenen Denkmals von ausgewiesenen Digital-Experten beantworten zu lassen. Diese stehen auch zur Handhabe von Social Media-Kanälen beratend zur Seite. Für die umfassenden Technik-Angebote hat die DSD Experten des ThinkTanks iRights.Lab in ihr Team aufgenommen. Ein interaktives Angebot bilden vier Online-Kurse. Themenschwerpunkte sind die Planung, Umsetzung und Nachbereitung von Video-, Audio- und Fotoproduktionen. Neben der Technik steht auch das Rechtliche im Fokus: Fragen rund um Datenschutz, Bildrechte und Gema beantworten die Digital-Experten auch über einen Chat. Als Online-Konferenz ist die Teilnahme mit einem PC, einem Tablet oder einem Smartphone möglich. Praktische Handreichungen der DSD geben einen Überblick über technische und rechtliche Tipps zur Umsetzung digitaler Denkmalformate. Diese stehen zum Download online zur Verfügung.

"Mit diesen Serviceleistungen möchten wir die Veranstalter unterstützen, ihre Denkmale digital zu öffnen. Uns ist bewusst, dass nicht alle über die technische Erfahrung verfügen und diese Hürde möchten wir gemeinsam nehmen", freut sich Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, über den Start der umfangreichen Hilfsangebote. Teil des Technik-Supports sind auch die Ausschreibungen der DSD. Veranstalter können sich mit ihrem digitalen Denkmalformat bewerben.

Ab Mitte Juli bis zum 22. August steht dafür eine Upload-Maske unter www.tag-des-offenen-denkmals.de bereit. Aus allen Einsendungen wählt die DSD Formate aus, die Teil der Aktionsseite am 13. September der DSD werden. Gesucht werden Formate, die Denkmale besonders kreativ in Szene setzen oder Einblicke in sonst verborgene Innenräume geben. Alle Informationen zum Technik-Support und den Ausschreibungen gibt es ab sofort unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter.