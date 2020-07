Simone Weber

Rathenow (MOZ) 1920 - was war da wohl los in der Region, in Deutschland und der Welt? Das offenbart der Blick in Geschichtsbücher. Ganz nebenbei ist ein Kind geboren, das heute noch lebt. "Erna hat Geburtstag heut‘ und die Bude voller Leut‘", sangen am vorigen Mittwoch, 8. Juli, die Gratulanten zur Musik von Ulrich Loerzer (Gitarre) und Siegfried Wollbrück (Akkordeon). Mit einer kleinen Feier im Restaurant "Zur alten Stadtmauer" überraschten der Vorstand und einige Freundinnen des Rathenower Ortsverbands der Arbeiterwohlfahrt ihr Mitglied Erna Fuhrmann.

"Keine hat was verraten. So eine Überraschung! Ihr habt mich so viele Jahre begleitet, und ich bin immer gern bei Euch", freute und bedankte sich das sowohl körperlich als auch geistig recht fitte Geburtstagskind. "Erna kommt immer noch regelmäßig montags zum Würfeln und donnerstags zum Rommé. Sie erzählt immer viel aus ihrer Kindheit und Jugend", so Gerlinde Frei, Leiterin der AWO-Begegnungsstätte am Körgraben.

Die ersten Lebensjahre verbrachte Erna Fuhrmann in Schönhagen bei Havelberg. Als 16-Jährige zog sie zur Ausbildung nach Rathenow. Danach wurde sie im Kolonialwarenladen von Hebestreits in der Jederitzer Straße als Verkäuferin übernommen. In der Familie arbeitete sie auch als Kindermädchen und nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Rente als Haushaltshilfe bei Familie Hebestreit.

"Erna wäre gern Uhrmacherin geworden, was damals als Mädchen nicht ging. Zuhause hat sie über 100 Uhren, die sie auch teilweise selbst repariert hat", berichtete Daniela König, eine ihrer beiden Enkelinnen, die vor einigen Jahren nach Chemnitz zog. "Ernas Ehemann Otto starb 1986, mit 77 Jahren. Als Maler im VEB Wasseraufbereitung hat er unter anderem die Weltzeituhr auf dem Berliner Alex gestrichen."

"Ich wollte schon nach dem 90. Geburtstag abtreten. Dann kam der 95. Und jetzt der 100. Bis vor drei Jahren bin ich noch mit dem Rad durch die Stadt gefahren. Das steht jetzt im Keller und weint bestimmt", so Erna Fuhrmann. Tatsächlich lebt die Jubilarin noch in der eigenen Wohnung.