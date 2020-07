Odin Tietsche

Germendorf (MOZ) Ein 61-jähriger Bauarbeiter ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in der Veltener Straße in Germendorf schwer verletzt worden.

Wie Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord am Freitagmorgen auf Nachfrage bestätigte, brach der Mann gegen 11.25 Uhr offenbar durch das aus Asbestplatten bestehende Dach ein und stürzte in die Tiefe. Er wurde dabei schwer verletzt, konnte aber noch einen Anruf an seinen Chef absetzen.

Der anschließend alarmierte Rettungshubschrauber brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus nach Berlin. Das Amt für Arbeitsschutz wurde über den Zwischenfall informiert.