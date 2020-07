Odin Tietsche

Zehdenick (MOZ) Unbekannte haben aus einem Bungalow im Hoch- und Stapelweg in Zehdenick einen Bootsmotor und eine Angelausrüstung entwendet.

Wie Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord am Freitagmorgen auf Nachfrage bestätigte, wurde der Einbruch sowie der daraus resultierende Diebstahl am Donnerstag von den Besitzern bemerkt. "Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 15. Juni bis zum 9. Juli", so Röhrs. Wann genau der oder die Täter in den Bungalow eingedrungen sind, ist noch unklar, die Ermittlungen dazu dauern noch an. Schaden: etwa 3000 Euro.