dpa

Berlin (dpa) Nach dem Polizeieinsatz in dem teilweise von Linksradikalen besetzten Haus in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain am Donnerstag war die Polizei am Freitag erneut im Gebäude präsent.

Die Bewohner twitterten am frühen Morgen, der Hausverwalter sei zusammen mit Polizisten im Treppenhaus unterwegs. "Hausverwalter droht, dort unsere Wohnung im 4.Stock räumen zu wollen." Auch Beobachter sahen, wie Polizisten das Haus betraten.

Die Polizei dementierte über Twitter, dass es einen größeren Einsatz gebe. Wer nach wetterfester Kleidung suche, um zu demonstrieren, könne "sich getrost wieder hinlegen. Das ist ein #Fake". Es habe nur den Einsatz am Donnerstag gegeben. "Aktuell ist nichts geplant."

Am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag nahm die Polizei sieben Menschen vorläufig fest. Dabei ging es um Widerstand gegen die Polizei und Beleidigung. Fünf davon gehörten zu einer Gruppe, die einen Platzverweis erhalten hatte und sich dann noch in der Nähe der Rigaer Straße 94 aufhielt. Laut Polizei gab es einen Eierwurf auf Polizisten. Flaschen oder ähnliches seien nicht geworfen worden.

Auf der Suche nach Beweisen hatte die Polizei am Donnerstag Wohnungen in dem Haus durchsucht. Dabei hätten einige Bewohner Widerstand geleistet, Getränkekartons und Eier auf Polizisten geworfen und versucht, sie mit Farbe zu überschütten.

Grund für die Durchsuchung war laut Polizei der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und des Betruges. Eine Polizistin soll im Januar aus dem Haus heraus mit einem Laserpointer geblendet worden sein und eine Augenverletzung davongetragen haben. Die Polizei beschlagnahmte Unterlagen und Feuerwerkskörper. Am späten Nachmittag demonstrierten etwa 200 Menschen gegen den Polizeieinsatz.

In der Rigaer Straße und Umgebung werden immer wieder Polizisten mutmaßlich von linksextremen Tätern mit Steinen, Flaschen und Farbbeuteln angegriffen und Autos beschädigt.

NotizblockInternet

(Tweet der Bewohner)(http://dpaq.de/dSdD8)(Tweet der Polizei)(http://dpaq.de/lZzr8)(Tweet der Polizei)(http://dpaq.de/GwKIT)(Mitteilung Staatsanwaltschaft bei Twitter)(http://dpaq.de/DSygZ)

Orte

[Einsatzort](Rigaer Str., 10247 Berlin, Deutschland)

Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt Ansprechpartner

Berliner Polizei, Pressestelle, +49 30 4664-902090

Kontakte

Autor: Andreas Rabenstein (Berlin), +49 30 2852-31222, Redaktion: Anett Indyka (Berlin), +49 30 285231201, Foto: Newsdesk, +49 30 2852 31515,

dpa rab yybb n1 iy