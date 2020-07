Karsten Leege

Havelland Zu einer außergewöhnlichen Tagung trafen sich die Mitglieder des Vorstandes des Kreissportbundes (KSB) Havelland in Ketzin. Zum einen ging es darum, sich besser kennenzulernen, war es doch auf Grund der aktuellen Lage erst das zweite persönliche Treffen der Vorstandsmitglieder seit der Neuwahl im März 2020. Neben Jörg Wartenberg (TSV Chemie Premnitz), Sven Steller (SV Falkensee-Finkenkrug), Jens Petzold (SG Einheit Rathenow), Eckhard Wilke (SV 1885 Rhinow/Großderschau), Heike Wilisch (Seesportclub Rathenow), Olaf Kosater (SV Leonardo da Vinci Nauen) und Norman Giese (Tennisverein Rathenow) wurden Robert Marnitz (TSV Falkensee), Burkhard Severon (SC Ketzin) und Markus Rohrbeck (SV Dallgow 47) vom Kreissporttag neu in den Vorstand gewählt.

So war die Strategietagung, bei der auch KSB-Geschäftsführer Karsten Leege und Jugendsportkoordinator Martin Skowronek anwesend waren, eine gute Gelegenheit für alle, mehr über die Vorstandsmitglieder, die Arbeit und die Struktur des KSB zu erfahren.

Das Treffen und die Versorgung im Ketziner Bürgersaal hatte Burkhard Severon hervorragend organisiert, so dass sehr gute Voraussetzungen für eine konstruktive Beratung gegeben waren. Zunächst wurden Aufgabenschwerpunkte und Vorstandsfunktionen diskutiert und festgelegt. Zudem wird sich der KSB-Vorstand in der zweiten Jahreshälfte mit der Strategieausrichtung und der Entwicklung eines Leitbildes für den KSB, angelehnt an das Strategiepapier des Landessportbundes Brandenburg "Sportland 2030", beschäftigen. Eine Präsentation der Ergebnisse soll auf der Mitgliederversammlung des KSB im Jahr 2021 erfolgen.

Weitere Schwerpunkte der Tagung waren eine Konzeptänderung der Sportlerehrung 2020, Beratung über Voranträge der Sportvereine zum neuen Goldenen Plan Brandenburg, Anträge zu Ehrungen, der Informationsaustausch mit dem Kreissportverband Rendsburg-Eckenförde in Rathenow im September sowie Informationen der Kreissportjugend (KSJ) Havelland. Aufgrund der aktuellen Situation im Jahr 2020 wird es keine Veranstaltungen im Rahmen der Kreisolympiade junger Sportler mehr geben. Das geplante KSJ-Abenteuercamp und weitere Ferienaktivitäten finden beziehungsweise fanden bereits statt.

Am Ende der Tagung begaben sich die Vorstandsmitglieder auf den Sportplatz Ketzin. Hier erläuterte Burkhard Severon die Pläne zur Errichtung eines Funktionsgebäudes auf dem Sportgelände.

Zum Abschluss des Tages hatten die Sportfreunde eigentlich eine gemeinsame Paddeltour auf der Havel geplant. Das Wetter spielte jedoch nicht mit, so musste die Tour schließlich abgesagt werden. Dennoch waren sich die KSB-Vorstandsmitglieder einig, dass es eine konstruktive Tagung mit vielen neuen Erkenntnissen und Ideen war.