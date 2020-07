Silvia Passow

Falkensee Dank Corona weiß Else Schmidt, dass eine Runde um den Neuen See laufen etwa 25 Minuten dauert. Schmidt leitet die Kontaktstelle für Menschen mit Demenz in Falkensee, die dazugehörige Angehörigengruppe musste ihre Treffen durch die Corona-Einschränkungen pausieren. Denn fast alle der Betroffenen gehören zur sogenannten Risikogruppe.

Dazu kommt, dass auch die ehrenamtlich Tätigen oft schon über 60 Jahre alt sind und damit in die Risikogruppe fallen oder Erkrankungen haben, die sie zur Vorsicht veranlassen. Damit blieb nur der Kontakt am Telefon oder eben ein Spaziergang an der frischen Luft. Das wurde als wohltuend aufgenommen und den See den fänden auch alle, sagt Schmidt.

Kontakt halten war in den letzten Wochen bei Else Schmidt und der Kontaktstelle für Demenz gefragt. Schmidt wollte unbedingt verhindern, dass in dieser Zeit jene Menschen, die ohnehin schon oft und viel allein sind, noch mehr unter Einsamkeit zu leiden haben. So konnten im Rahmen der Alltagsunterstützenden Angebote auch einige der Erkrankten zu Hause besucht werden - natürlich unter Einhaltung der Hygienerichtlinien.

Da die Alltagsunterstützenden Angebote zur Entlastung der Pflegekräfte beitragen, konnten sie, ähnlich wie die sonstige ambulante Pflege, auch durchgeführt werden. Seit 2017 haben Pflegebedürftige aller Pflegegrade einen Anspruch auf einen Entlastungsbeitrag von 125 Euro im Monat. Allerdings gibt es das Geld nicht auf die Hand, es gilt das Kostenerstattungsprinzip. Es muss ein vom Land anerkanntes Angebot gewählt werden, dann werden die Kosten dafür erstattet. Um mit den Angehörigen in Kontakt zu bleiben, verschickten Schmidt und ihr Team regelmäßig kleine Briefe.

Treffen wieder möglich

Die Angehörigengruppe trifft sich nun wieder, allerdings gibt es Auflagen für die Teilnehmer. Das war früher anders, sagt Schmidt. Nichts war verpflichtend, das Kommen an sich, pünktlich sein, niemand musste seinen Namen nennen. "Wenn jemand später kommt, ist das kein Thema. Wir alle hier kennen die Herausforderung der Demenz." Aber Schmidt muss nun um Anmeldung bitten, da Namenslisten geführt werden müssen. Und so kamen beim ersten Treffen nur drei Angehörige zusammen. Schmidt hofft, dass es schon bald wieder mehr werden.

Wie haben die Angehörigen diese "Wir bleiben zu Hause Zeit" empfunden? Schmidt sagt, viele hätten zu Beginn der Regelungen gemeint, alles sei für sie wie immer. Viele pflegende Angehörige verlassen das Haus oder die Wohnung fast ausschließlich für Arztbesuche oder Einkäufe. Doch es zeigte sich früher oder später, so Schmidt, dass auch die wenig ausgehenden Angehörigen unter der Isolation litten. Theater, Sport, wie Schwimmen oder Tanzen, Friseurbesuch, die Orte, an denen man Abstand und Erholung findet, waren nicht mehr erreichbar. Ebenfalls schwierig war die Situation für jene, die ihre Angehörige in einer Tagespflege betreuen lassen oder eine Pflegerin aus Osteuropa beschäftigten. Die Tagespflegeeinrichtung geschlossen, viele Pflegekräfte kamen nicht mehr ins Land oder wollten auch nicht.

Ilona Wienholtz pflegt ihre an Demenz erkrankte Mutter seit neun Jahren. Seit über einem Jahr wird die Mutter an einigen Tagen in der Woche in der Tagespflege betreut. Dann hat Wienholtz Zeit für sich selbst. Die Mutter muss rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, betreut sein, hat mit Pflegegrad 4 den zweithöchsten Pflegegrad. Die Mutter neigt zu Stürzen.

Wienholtz geht zur Angehörigengruppe von Else Schmidt. "Ohne diese Gruppe wäre ich schon längst verzweifelt", sagt sie. Dann kamen die Corona-Maßnahmen, die Tagespflege schloss, die Gruppe traf sich nicht mehr. Eine schwere Zeit für Mutter und Tochter. Beiden fehlte die soziale Anbindung. "Meiner Mutter fehlte die Beschäftigung, Karten spielen zum Beispiel. Ich habe sie rund um die Uhr gepflegt und versorgt, doch das ist nicht das Selbe", sagt sie.

Richtig Sorge hatte Wienholtz, als die Mutter sich bei einem Sturz eine Platzwunde am Auge zuzog und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren wurde. "Meine Mutter kann ja keine Angaben machen, kann nicht sagen, wo sie wohnt. Und ich durfte nicht mit. Das war sehr schlimm", sagt sie und erzählt erleichtert, dass die Mutter nicht im Krankenhaus bleiben musste. Denn hier hätte es die nächste Schwierigkeit gegeben. "Für meine Mutter bedeutet das Lächeln des Gegenübers Sicherheit. Sie spürt dann, von diesem Menschen geht keine Gefahr aus", sagt Wienholtz. Doch in Zeiten des allgegenwärtigen Mundschutzes fiel diese Form der Wahrnehmung für die demente Frau aus. Doch gerade die Mimik ist für viele Demenzkranke von entscheidender Bedeutung. An ihr machen sie fest, wem sie ihr Vertrauen schenken.

Nun hat die Tagespflege wieder den Betrieb aufgenommen und Wienholtz kann an zwei Tagen die Woche Luft holen. Das ist auch nötig. Dass ihr als pflegende Angehörige auch Urlaub zusteht, wusste sie nicht. "Das habe ich erst in der Angehörigengruppe bei Frau Schmidt erfahren", sagt sie. Sie hatte den Urlaub beantragt, durch Corona fällt er nun aus. Dabei hatte sie ihn sehnlich herbei gewünscht, hatte die Familie besuchen wollen. Endlich wieder Kontakt zu anderen Menschen haben. "Das fehlte während der Corona-Beschränkung" sagt sie. Sollte so etwas noch einmal nötig werden, bitte nicht die ohnehin einsamen Menschen vergessen, wäre ihre Bitte für die Zukunft.

Weil gemeinsam vieles

mehr Freude macht

Auch Schmidt hat etwas aus der Corona-Zeit mitgenommen. Bewegung an der frischen Luft tut an Demenz-Erkrankten und ihren Angehörigen sehr gut. Und so startet sie eine Wandergruppe, Treffpunkt soll der Bahnhof Falkensee sein.

Etwa 300.000 Menschen bekommen jedes Jahr die Diagnose Demenz, schätzt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Die vergessene Krankheit ist alles andere als ein Randphänomen. Wer Fragen zur Krankheit hat, Sorgen, Ängste um sich selbst oder den Lieblingsmenschen, kann sich in der Kontaktstelle für Demenz melden. Gespräche und Besuche sind vertraulich, betont Else Schmidt. Wichtig: Je früher Betroffene sich melden, umso eher kann die Last auf den Schultern gemindert werden.

Infos zu den Alltagsunterstützenden Maßnahmen vom Land Brandenburg gibt es auf Lasv.brandenburg.de oder in der Kontaktstelle Demenz-Falkensee bei Else Schmidt, Telefon: 03322/284437 oder mobil: 0176/10036611. Übrigens, die beliebte Bildungsreihe für pflegende Angehörige an Demenz Erkrankter fiel im Frühjahr aus. Hier kommt die gute Nachricht: Sie wird im Herbst nachgeholt.