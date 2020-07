René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) wird ihrem Namen endlich gerecht. Erst im Juni 2020 wurde in der Forststraße der erste Neubau in der Unternehmensgeschichte bezugsfertig. Gegenwärtig wird in der Fehrbelliner Straße gebaut. Dort wurde am Freitag Richtfest gefeiert.

In diesem Neubau entstehen 24 Wohnungen zwischen 45 und 60 Quadratmeter. KWR-Geschäftsführer Danny Harwardt betont, dass hier eine ältere Zielgruppe angesprochen wird. Das Haus wird daher barrierefrei sein. Zwei Fahrstühle wird es geben. Im Erdgeschoss werden zudem Räume für eine Wohngruppe geschaffen. Die Vermietungsphase soll im Herbst dieses Jahres beginnen. Die Fertigstellung des Neubaus soll im Winter erfolgen.

Rund 4,2 Millionen Euro investiert die KWR ins Projekt, finanziert durch die Deutsche Kreditbank (DKB). Es handelt sich um keinen Sozialen Wohnungsbau wie in der Forststraße, daher werden Wohnberechtigungsscheine in der Fehrbelliner Straße nicht notwendig.

Bürgermeister Ronald Seeger, der auf dem Baugerüst unterm Dach mit beobachtet hatte, wie der KWR-Geschäftsführer den symbolischen letzten Nagel im Gebälk versenkte, war voll des Lobes, was die städtebaulichen KWR-Akzente der vergangenen Jahre betrifft. "Tot gesagte leben länger", meinte er gegenüber BRAWO und spielte damit auf die akute finanzielle Schieflage des städtischen Tochterunternehmens an. Vor etwa einem Jahrzehnt schien es nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen Insolvenz anmeldet.