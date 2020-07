MOZ

Erkner (MOZ) Zwei Randalierer haben am frühen Freitagmorgen den Sicherheitsdienst der Bahn und die Polizei in Atem gehalten. Die Polizei war zum Bahnhof gerufen worden, weil dort kurz zuvor zwei Männer aufgefallen waren, die sich auf dem Vordach des Gebäudes aufhielten. Aufforderungen des zuständigen Sicherheitsdienstes kamen die Beiden nach, wenn auch zögerlich. Dann aber bedrohten sie die Security-Mitarbeiter mit einem Messer und bewarfen sie mit Steinen. In der weiteren Folge setzten sie einen Müllbehälter in Brand und zerschlugen Scheiben von Wartehäuschen sowie Schaukästen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete das Duo über die Bahngleise in Richtung Berliner Straße. Eine Nahbereichsfahndung, unterstützt von einem Hubschrauber der Bundespolizei, blieb erfolglos.

Die Kriminalpolizei der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) sucht jetzt nach Zeugen der Vorgänge. Sie fragt: Wer hat am 10.07.2020, gegen 0.35 Uhr, zwei Männer bemerkt, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung zu bringen sind? Wer sah zwei Männer vom Bahnhof flüchten und kann Auskunft zur weiteren Fluchtrichtung geben? Kann jemand Angaben zur Identität der beiden Gesuchten machen?

Sachkundige Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03361 568-0 entgegen, via Internetwache auf internetwache.brandenburg.de oder in jeder Polizeidienststelle.